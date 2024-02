Bochum. Beim VfL Bochum sind nach dem Sieg gegen den FC Bayern alle Blicke auf Borussia Mönchengladbach gerichtet. Zwei Spieler werden fehlen.

Ein paar Fans hatten sich am Dienstagvormittag am Leichtathletik-Platz im Schatten des Ruhrstadions versammelt. Von großer Euphorie nach einem Sieg über den FC Bayern war beim VfL Bochum aber wenig zu spüren. Wer mit großem Bahnhof für die Bayern-Besieger rechnete, sah sich getäuscht. Ob absichtlich oder nicht - die Anhänger trafen damit den Ton, den Spieler und Verantwortliche schon am Sonntagabend anschlugen. Ein Sieg gegen den Rekordmeister ist nichts Alltägliches, doch zu Arbeiten gibt es noch eine Menge.