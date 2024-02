Bochum. DFL-Investoren-Einstieg, Fanproteste, Unterbrechung auch beim Bochum-Spiel gegen den FC Bayern. Okay oder nicht? Wir fragten vorab VfL-Fans.

Wieder flogen tausende Tennisbälle und andere Gegenstände auf die Rasenflächen der Erst- und Zweitliga-Stadien, Spielabbrüche drohten, nach teils langen Unterbrechungen bis zu fast 30 Minuten ging es dann überall weiter, auch in Wolfsburg, auch in Hannover etwa und in Bochum. Fan-Proteste gegen den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball-Liga und gegen, so der Vorwurf, Mauschelei bei der Abstimmung sorgen auch bei Spielern und Klubs zunehmend für Frust.