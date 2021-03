Weltbeste Teams des Jahrzehnts: Schalke und BVB sind dabei

Gelsenkirchen. Die IFFHS hat die besten Fußballklubs der vergangenen Dekade gekürt. Darunter sind auch fünf deutsche. Neben den Bayern und dem BVB auch Schalke.

Es mag angesichts der bitteren Situation in der Gegenwart etwas merkwürdig klingen, was die International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) jüngst vermeldete: Der FC Schalke 04 gehört weltweit zu den erfolgreichsten Klubs des vergangenen Jahrzehnts.

Zur Ermittlung der Besten der vergangenen Dekade (2011 bis 2020) dient ein Punktesystem, das sich aus diversen Faktoren zusammensetzt. Einbezogen in der Beurteilung werden nationale wie internationale Titel, Siege und Niederlagen in den nationalen wie internationalen Wettbewerben sowie die erzielten Tore der Teams. Die Wettbewerbe haben unterschiedliche Wertigkeiten: erfolgreiche Auftritte in der Champions League zählen mehr als Siege in nationalen Pokal-Wettbewerben. Am Ende stehen so Punkte, die aus den vergangenen zehn Jahren zusammengerechnet das Ranking ergeben.

Unter den 140 gelisteten Klubs sind auch fünf Vereine aus der Bundesliga zu finden: der FC Bayern auf Platz 3 (2594,5 Punkte), Borussia Dortmund auf Rang 18, (1814 Punkte), Bayer Leverkusen auf Platz 51 (1457,5 Punkte), Schalke auf Platz 63 (1321 Punkte) und der VfL Wolfsburg als 133. (1023 Punkte).

Schalke und BVB mit erfolgreichen Spielzeiten

Platz eins belegt der FC Barcelona (2877 Punkte), gefolgt von Real Madrid (2782 Punkte). Dass die Bayern weit vorne landen, war zu erwarten, auch Borussia Dortmund hat in dieser Zeit mit seinen zwei Meisterschaften, fünf Vizemeisterschaften, zwei Pokalsiegen, der Champions-League-Finalteilnahme 2013 und drei Supercupsiegen eine hohe Platzierung erreicht.

Schalke unter den Top 70 zu finden, mag angesichts des derzeitigen letzten Bundesliga-Tabellenplatzes und dem Fernbleiben internationaler Wettbewerbe aktuell komisch erscheinen, doch hatten die Königsblauen ja durchaus sportliche Erfolge in der vergangenen Dekade vorzuweisen: das Erreichen des Champions-League-Halbfinals 2011, sie waren Pokalsieger 2011 und DFL-Supercupsieger 2011. Schalke war in der Champions League und der Europa League vertreten, spielte auch in der Bundesliga erfolgreich, wurde 2018 Vizemeister. Die Talfahrt begann dann in der Rückrunde der Saison 2019/2020. (Gold)