Wechsel zu Schalke? Das sagt Bochum-Schreck Serdar Dursun

Darmstadt. Stürmer Serdar Dursun von Zweitligist Darmstadt 98 steht auf der Wunschliste von Schalke 04. Einem Wechsel ist er offenbar nicht abgeneigt.

Serdar Dursun ist der Mann der Stunde in der 2. Bundesliga. Der Angreifer des SV Darmstadt 98 war auch am Montagabend beim 3:1-Sieg über den VfL Bochum der gefeierte Held. Zwei Tore schoss der 29-Jährige, in den vergangenen acht Partien erzielte Dursun somit nun bereits elf Treffer. Und mehr noch: Plötzlich führt nicht mehr Seriensieger Simon Terodde die Torschützenliste der Liga an. Mit nun 21 Saisontoren überholte Dursun den Angreifer vom Hamburger SV (20 Tore).

"Wenn man das vor zwei Monaten gesagt hätte, hätte wohl jeder gelacht", sagte Dursun im Sky-Interview nach dem Coup über den Tabellenführer aus Bochum. "Es freut mich und ehrt mich, dass ich jetzt vor ihm stehe. Aber es sind ja noch ein paar Spiele."

Serdar Dursun: Vertrag im Sommer läuft aus

Der gebürtige Hamburger Dursun hat längst das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen - auch das des FC Schalke 04. Bereits vor zwei Wochen hieß es, dass Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel Gespräche mit dem Stürmer geführt hat. Die Schalker benötigen für die Mission Wiederaufstieg nämlich zwingend einen Knipser - und Dursun kennt die 2. Liga perfekt. In 156 Zweitliga-Spielen schoss er 61 Tore. Zudem läuft Dursuns Vertrag im Sommer aus - er ist also ablösefrei.

Klar, dass da die Konkurrenz hellhörig wird. Offiziell hat sich der Stürmer noch nicht geäußert, ob er den Verein im Sommer verlassen wird. "Natürlich hat Darmstadt noch eine Chance. Sie wollen mich behalten. Aber ich bin 29 und muss schauen, wo es für mich hingeht", schilderte Dursun im Gespräch bei Sky. Moderator Stefan Hempel fragte ihn auch nach den Gerüchten um Schalke: "Das ist ein erfahrener Verein, der in die Bundesliga gehört. Ich weiß noch nicht, mal schauen", war dessen Antwort. Ein Dementi sieht anders aus.