FC Schalke 04 Warum Nabil Bentaleb Schalke 04 in eine Zwickmühle bringt

Längenfeld. Nabil Bentaleb trainiert wieder mit der Mannschaft des FC Schalke 04 - und er zeigt, dass er seine Klasse nicht verloren hat. Ein Kommentar.

Es sind ganz kleine Szenen, die zeigen, welch großartiger Fußballspieler Nabil Bentaleb sein kann. Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hatte im Training am Sonntagvormittag eine kleine Spielform vorgegeben - zwei Verteidiger gegen drei Angreifer. Bentaleb gehörte zur Unterzahl. Er bekam den Ball zugespielt und behielt ihn. Eine Minute, zwei Minuten - seine Ballbehandlung: so gut, dass ihn niemand stören konnte. Oder auch Szenen aus einem Trainingsspiel: Er sah zweimal, dass Nassim Boujellab startete und spielte punktgenaue Pässe. Resultat: zwei Tore. Bentaleb, 25 Jahre alt, ist nach einer Leihe von Newcastle United zurück. Und er stürzt Schalke in eine Zwickmühle.