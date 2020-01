Wagner ist beeindruckt von der Leidenschaft der Schalker

Es gibt Trainer, die versuchen auch nach Niederlagen, das Positive hervorzuheben. Die natürlich wissen, was schief gelaufen ist, die genau das aber nur intern ansprechen. Um nach außen das Bild von Harmonie zu erhalten.





Marco Rose gehört nicht zu dieser Sorte Trainer. Der Mann, der Borussia Mönchengladbach in die Spitzengruppe der Bundesliga führte, sprach nach der 0:2-Niederlage bei Schalke 04 am Freitagabend zum Rückrundenauftakt Klartext. “Glückwunsch an Schalke 04 zum verdienten Sieg”, sagte er zunächst, um dann schonungslos die Erklärungen anzufügen: “Einige Statistiken bestätigen, warum wir verloren haben. Wir sind über zwei Kilometer weniger gelaufen als der Gegner und hatten 45 Sprints weniger. Das ist bei ähnlichen Spielanlagen schon eine Menge. Schalke hatte dadurch den besseren Zugriff auf das Spiel, wir haben die Überzeugung verloren und hatten zu wenig Spielfreude.”

Schalke zeigt mehr Einsatz, mehr Power, mehr Leidenschaft

David Wagner hörte genau zu, als sein Kollege die Partie analysierte, dann relativierte er das Ganze zu Gladbachs Gunsten: “Ich fand, es war ein richtig gutes Fußballspiel - und zwar von beiden Mannschaften”, sagte der Trainer des FC Schalke 04. “Beide haben gezeigt, wofür sie stehen.”

Ja, das mag stimmen, aber Schalke zeigte das an diesem Abend eben noch etwas mehr: mehr Einsatz, mehr Power, mehr Leidenschaft. Deshalb fand auch Wagner, “dass wir verdient gewonnen haben”. Natürlich sei der Sieg das Ziel gewesen, aber eben auch der Weg dorthin. Die Art, mit der dieser Sieg erreicht wurde, hat Wagner richtig gut gefallen: “Das haben die Jungs wirklich supergut gemacht.”

Wagner wertet Sieg über Gladbach auch als Signal

Und das an einem Abend, an dem Amine Harit ersetzt werden musste, Schalkes bester Fußballer in der Hinrunde. Hatte Wagner befürchtet, dass dessen Ausfall schwerer ins Gewicht fallen würde, oder war er sich sicher, dass die Mannschaft das Fehlen des offensiven Herzstücks mit Geschlossenheit auffangen könnte? “Ich habe extrem viel Vertrauen in die Jungs”, sagte Wagner. “Klar, Amine hatte alle Spiele gemacht. Aber es ist nicht so richtig aufgefallen, dass er fehlte.”

Besonders bewusst wurde David Wagner die aktuelle Lage des FC Schalke, als er nach Abpfiff in die Kabine kam. Da saßen mehrere Stammkräfte in Zivilkleidung. Schließlich hatte Schalke nicht nur auf Amine Harit verzichten müssen, sondern auch auf die ebenfalls verletzten Weston McKennie, Salif Sané und Benjamin Stambouli. “Und wir haben gerade Borussia Mönchengladbach geschlagen”, betonte Wagner. Er meinte: und das nicht mal in Bestbesetzung. Das wollte er als Signal gewertet wissen: Was kann man nicht alles erreichen, wenn man als Mannschaft zusammenhält und füreinander kämpft.

Auch die Fans haben wieder Freude an Schalkes Team

Das ist zweifellos David Wagners Verdienst: Dass sich die Spieler des FC Schalke 04 wieder reinhauen, dass die Fans nach der furchtbaren vergangenen Saison wieder Freude an ihrer Mannschaft haben.

Ähnlich lief bisher die Entwicklung in Gladbach, sie führte ja sogar zwischenzeitlich auf Platz eins. Und mit 35 Punkten gehört die Borussia immer noch der Spitzengruppe an. Trainer Marco Rose lässt deshalb nach der Auftaktniederlage, deren Grunde er klar benannt hat, noch lange nicht den Kopf hängen. Kämpferisch kündigte er an: “Wir werden das in dieser Woche aufarbeiten - und am nächsten Wochenende gegen Mainz ein ganz anderes Gesicht zeigen.”