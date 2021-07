US-Nominierung: Schalke muss lange auf Hoppe verzichten

Er war in der vergangenen Abstiegs-Saison Schalkes bester Torschütze und weilt aktuell bei der US-Nationalmannschaft: Stürmer Matthew Hoppe.

Mittersill. Für Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis ist das eine bittere Nachricht: Matthew Hoppe steht ihm zum Saisonstart nicht zur Verfügung.

In der internen Torschützenliste des FC Schalke 04 lag am Ende der Abstiegssaison keiner der erfahrenen Profis ganz vorn - sondern der 20-jährige Matthew Hoppe. Sechs Tore hatte der Stürmer aus den USA erzielt - und zur Belohnung einen auch für die 2. Bundesliga gültigen Profivertrag erhalten. Trainer Dimitrios Grammozis muss aber an den ersten beiden Spieltagen auf Hoppe verzichten.

Denn der Erfolg des begabten Stürmers brachte auch eine Nominierung für den erweiterten Kader der US-Nationalmannschaft für den Gold Cup mit sich. Am Donnerstagnachmittag legte sich US-Trainer Gregg Berhalter fest und entschied: Hoppe gehört zum 23-Mann-Aufgebot, das vom 10. Juli bis 1. August in den USA um den Titel bei dem Kontinentalturnier kämpft. Zu den Gegnern gehören Kanada und Martinique.

Schalke-Trainer Grammozis hat noch genug Stürmer

Obwohl Grammozis auf Hoppe verzichten muss, wünscht er ihm viel Erfolg für das Turnier. „Für Matthews Kopf, seine Weiterentwicklung, ist das ein Schritt nach vorne“, erklärt Grammozis. Alternativen für den Sturm hat er genug. Die Zugänge Simon Terodde (HSV), Marius Bülter (Union Berlin) und Marvin Pieringer (SC Freiburg) kämpfen mit den Leih-Rückkehrern Ahmed Kutucu (Heracles Almelo) und Rabbi Matondo (Stoke City) sowie mit Benito Raman um die beiden freien Plätze. Ob es bei dieser Besetzung bleibt, ist allerdings noch offen: Raman, Matondo und Kutucu dürften bei einem guten Angebot gehen.

Schalke-Spieler, die unter Vertrag stehen, aber bei einem passenden Angebot gehen können: Amine Harit, Matija Nastasic, Salif Sané, Omar Mascarell, Benito Raman, Hamza Mendyl - dazu Leih-Rückkehrer Ozan Kabak (FC Liverpool)

Status offen: Rabbi Matondo (kehrt von Stoke City zurück), Ahmed Kutucu (kehrt von Heracles Almelo zurück)

Torhüter (3): Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Abwehr (7): Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Reinhold Ranftl, Malick Thiaw, Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu, Timo Becker

Mittelfeld (8): Danny Latza, Victor Palsson, Marius Bülter, Florian Flick, Can Bozdogan, Nassim Boujellab, Levent Mercan, Blendi Idrizi

Sturm (3): Simon Terodde, Matthew Hoppe, Marvin Pieringer

