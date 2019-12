Schalkes Kutucu: Held des Tages und doch unzufrieden

Mit seinem tollen Tor zum 2:2-Ausgleich war Ahmed Kutucu Schalkes Held des Tages nach dem Spiel gegen Freiburg. Wieder mal hatte der 19-Jährige seine Qualitäten als Joker voll unter Beweis gestellt: Wenn Kutucu kommt, steht die Arena kopf und beim Gegner ist Alarmstufe eins.

“Alle wissen, wenn ich reinkomme gebe ich 100 Prozent, das habe ich wieder gemacht”, sagte Kutucu, als er aus der Kabine kam und beschrieb seinen Treffer: “Das Tor habe ich aus Instinkt gemacht, da überlegt man gar nicht, da schießt man einfach drauf und es hat geklappt.” Nach einer Freiburger Kopfballabwehr hatte Kutucu an der Strafraumgrenze nicht lange gefackelt und den Ball in der 80. Minute super getroffen.

Kutucu ärgert sich über vergebene Siegtorchance

Fast hätte er in der 87. Minute sogar noch den Siegtreffer erzielt, nach einem Traumpass von Omar Mascarell durch die Freiburger Abwehr tauchte Kutucu mit dem Ball vor Torwart Flekken auf, schoss aber knapp vorbei. Diese Szene wird ihm noch schlaflose Nächte bereiten, fürchtet er: “Ein zweites Tor wäre geil gewesen, das hat leider nicht geklappt. Natürlich ist das ärgerlich, ich werde ein, zwei Tage nicht richtig schlafen können und darüber nachdenken.”

Kutucu fand, dass er bei dieser Chance die falsche Lösung beim Abschluss gewählt hatte. Er sagte: “Ich werde mir die Szene nochmal angucken, damit ich es beim nächsten Mal besser mache - ich finde, ich konnte den Ball über den Torwart chippen, das habe ich leider nicht gemacht. Man hat halt nicht viel Zeit zum Überlegen.”

Kutucu rettet Schalke einen Punkt

Schalkes Fan-Liebling war aber auch so der Held des Tages. Für ihn war’s das zweite Saisontor nach seinem Treffer in Paderborn, und beim Spiel in Leverkusen hatte er ein Tor vorbereitet. Kutucu macht halt fast immer Alarm, wenn er eingewechselt wird - gegen Freiburg brachte es Schalke wenigstens noch einen Punkt. Er überlegte: “Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn der zweite Ball auch noch reingeht - das wäre ein geiler Tag für mich gewesen.” Doch dann sagte er: “Das ist es jetzt auch. “