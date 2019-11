Schalker  Hoffnung: Nastasić wieder im Mannschaftstraining 

Gelsenkirchen. Weil Matija Nastasić ins Schalker Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, dürften die Innenverteidiger-Probleme in Bremen weniger werden.

Es sieht so aus, als könnte David Wagner, der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, am Samstag im Bundesliga-Spiel beim SV Werder Bremen (15.30 Uhr) wieder mit einem Innenverteidiger mehr planen: Matija Nastasić ist am Dienstagnachmittag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Zuletzt, beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf, ist der 26-jährige Serbe wegen seiner Achillessehnenreizung ebenso wie Benjamin Stambouli (Bruch eines Fußwurzelknochens) und Salif Sané (Korbhenkelriss des Außenmeniskus am linken Knie) ausgefallen.