Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 schaut sich auch in der 3. Liga nach Verstärkungen um. Zwei Profis von Viktoria Köln haben das Interesse der S04-Bosse geweckt.

Am Dienstagabend hatten die sportlichen Verantwortlichen des FC Schalke 04 das Drittliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Viktoria Köln (3:1) in ihrem Terminplan stehen. Wie diese Redaktion erfuhr, hatten sich Andre Hechelmann und Marc Wilmots zwei Vip-Karten für die Partie hinterlegen lassen, sagten aber kurzfristig ab. Der Grund für den ursprünglich geplanten Besuch: Zwei Spieler der Kölner stehen auf dem Zettel des Zweitligisten.

Einer von ihnen ist Luca Marseiler. Der 26-Jährige spielt eine starke Saison in der 3. Liga - 19 Partien, neun Treffer, drei Vorlagen - und will die Viktoria im Sommer ablösefrei verlassen. Oliver Seibert, Marseilers Berater, sagte Anfang Januar: „Aus Respekt vor den vertrauensvollen Gesprächen mit den Vereinen gebe ich keine Wasserstandsmeldungen ab. Fakt ist aber, dass er sich ins Rampenlicht gespielt hat. Er wird ab dem 1. Juli in der 1. oder 2. Bundesliga spielen.“

Schalke: Interesse an zwei Spielern von Viktoria Köln

Zumindest in den 90 Minuten in Essen konnte sich der Stürmer nicht von seiner besten Seite zeigen. Er kassierte in der 41. Minute die Gelbe Karte und wurde nach 69 Minuten ausgewechselt. Die Niederlage seines Teams an der Hafenstraße konnte er nicht verhindern.

Auffälliger als Marseiler agierte derweil dessen Mannschaftskollege Donny Bogicevic. Der 22-jährige Offensivspieler leitete einige gefährliche Viktoria-Angriffe, allen voran in Durchgang eins, ein und konnte auch den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer erzielen. Neben Marseiler sollen die Schalker Verantwortlichen allen voran Bogicevic - 16 Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen - ins Visier genommen haben. Jedoch sollen nach unseren Informationen beide Spieler erst ein Thema für die Kaderplanung der kommenden Saison 2024/2025 sein.

Schalke 04 braucht einen neuen Rechtsverteidiger

In der aktuellen Transferperiode hat Schalke andere Prioritäten, wie zum Beispiel die Position des Rechtsverteidigers. Aufgrund dieser noch zu besetzenden Planstelle sollen Hechelmann und Wilmots am Dienstagabend an anderer Stelle beschäftigt gewesen sein, statt sich in Essen von Marseiler und Bogicevic live ein Bild zu machen.

