Schalke: Wie es nach einem Abstieg weiterginge - der Report

Gelsenkirchen. Nach einer Serie von 29 Liga-Spielen ohne Sieg muss sich Schalke 04 auf einen Abstieg vorbereiten. Finanziell wäre die 2. Bundesliga zu stemmen.

Auch der Trainer-Legende fiel nur noch das Prinzip Hoffnung ein. „Aufgeben“, sagte Huub Stevens nach der 0:1 (0:0)-Niederlage des Tabellenletzten Schalke 04 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld, „ist das Allerallerallerletzte.“ Bielefelds Kapitän Fabian Klos besiegelte am Samstag die bittere Niederlage durch ein Kopfballtor (53.). Nach dem 29. Liga-Spiel in Folge ohne Sieg sprechen die Zahlen nicht für Schalke: Noch nie in 57 Jahren Bundesliga hat eine Mannschaft den Klassenerhalt geschafft, die nach 13 Spieltagen nur vier Punkte gesammelt hatte.