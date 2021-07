Schalke: Wie erwartet - Danny Latza neuer Kapitän

Mittersill. Schalke 04 hat einen Kapitän für die Zweitliga-Saison: Danny Latza, ablösefrei von Mainz 05 gekommen, trägt ab sofort die Spielführerbinde.

Eine Überraschung ist es nicht mehr: Danny Latza ist der neue Kapitän des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Das hatte Trainer Dimitrios Grammozis der Mannschaft am Donnerstag mitgeteilt. Offiziell machten es die Königsblauen am Freitagmorgen.

Schalke: Palsson ist Latzas Vertreter

Latza ist gebürtiger Gelsenkirchener und wurde bei den Königsblauen fußballerisch ausgebildet - in den vergangenen zehn Jahren spielte er aber für andere Klubs (Darmstadt 98, VfL Bochum, FSV Mainz 05). Vom ersten Tag der Vorbereitung an bestimmt er nun den Ton in der Kabine - ist ein empathischer Führungsspieler.

Latzas Vertreter ist Victor Palsson, der auch neu ist. Palsson war vom Zweitliga-Rivalen Darmstadt 98 gekommen. Den Mannschaftsrat komplettieren Torjäger Simon Terodde, Torwart Ralf Fährmann und Abwehr-Talent Malick Thiaw.

Trainer Grammozis lobte Latza: „Danny bringt alles mit, was ich mir von einem Kapitän erwarte. Er überzeugt in Trainingseinheiten und Spielen mit guten Leistungen, geht auf und neben dem Platz mit seiner Einstellung und Haltung voran und übernimmt Verantwortung für die Gruppe.“

Auffällig: Vier Mitglieder des Mannschaftsrats sind über 30 Jahre alt - und aus der großen Gruppe der Talente im S04-Aufgebot nimmt nun Innenverteidiger Thiaw eine hervorgehobene Stellung ein. Thiaw ist der einzige U21-Spieler, der im ersten Spiel gegen den HSV (Freitag, 23. Juli, 20.30 Uhr) ganz sicher in der Startformation stehen wird.

Schalkes Kapitäne seit 2010:

2010/2011: Manuel Neuer

2011 bis 2017: Benedikt Höwedes

2017 bis 2019: Ralf Fährmann (bis Hinrunde 18/19), Benjamin Stambouli (Rückrunde - Fährmann saß nur auf der Bank)

2019/20: Alexander Nübel (Hinrunde), Omar Mascarell (Rückrunde), Daniel Caligiuri (nach der Corona-Pause)

2020/21: Omar Mascarell (Hinrunde), Sead Kolasinac (Rückrunde)

ab 2021/22: Danny Latza

