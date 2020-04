Seine Sternstunde auf Schalke: Daniel Caligiuri im Derby 2019 in Dortmund.

Schalke Schalke: Was Caligiuri über seinen Vertrag und Verzicht sagt

Gelsenkirchen. Der Vertrag von Daniel Caligiuri bei Schalke 04 endet am 30. Juni. Im großen Interview geht es aber nicht nur um den Stand der Verhandlungen.

Daniel Caligiuri (32) kommt gerade vom Training. „Das“, sagt der Profi des FC Schalke 04, „ist momentan schon ungewohnt, weil alle Einheiten nicht öffentlich sind.“ Für mögliche Geisterspiele gelte das erst recht: „Für die Fans ist das natürlich schwer – aber für uns als Spieler mindestens genauso sehr. Aber einen anderen Weg gibt es aktuell nicht.“ Ein Gespräch über Verhandlungen, Verzicht, Verletzungen – und Vergangenes.

Damit wenigstens ab und an Tore zu sehen sind, wird momentan viel in die Vergangenheit geblickt. Der 4:2-Derbysieg bei Borussia Dortmund zum Beispiel ist fast auf den Tag genau ein Jahr her. War das Ihr wichtigster Tag auf Schalke?