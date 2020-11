Schalke-Vorstand Schneider: "Die Spiele sind wegweisend"

Gelsenkirchen. Schalke trifft an diesem Dienstag auf Schweinfurt und tritt am Samstag bei Mainz 05 an. Wir haben mit Sportvorstand Jochen Schneider gesprochen.

Manuel Baum versucht es auch in der großen Krise des FC Schalke 04 mit Optimismus. Vor dem DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 (Dienstag, 16.30 Uhr/Sky) sagte er: „Ich freue mich immer auf den Pokal. Es ist eine Turnierform – und wenn man in ein Turnier hineingeht, dann mit dem Vorsatz, dass man es gewinnen will.“ Nach 22 Liga-Spielen in Folge ohne Sieg denkt aber niemand ernsthaft an den Pokalsieg. Schon eher – so wie Sportvorstand Jochen Schneider – an die Bedeutung dieser Woche.