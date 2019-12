Schalke-Verteidiger Nastasic möchte nach Italien wechseln

Innenverteidiger Matija Nastasic hat offenbar die Lust am Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 verloren. In einem Interview mit dem italienischen Onlineportal “lalaziosiamono.it” hat der serbische Nationalspieler betont, dass es ihn aus dem Ruhrgebiet zurück in die Serie A zieht. "Ich würde gerne wieder nach Italien gehen. Hoffentlich gibt es in Zukunft die Möglichkeit dazu", wird der Schalke-Profi zitiert.

Schon im vergangenen Winter wurde die Personalie Nastasic heiß diskutiert. Juventus Turin und Lazio Rom sollen Interesse signalisiert haben. Nastasic, der bei den Königsblauen bis zum 30. Juni 2022 unter Vertrag steht, musste jedoch in Gelsenkirchen bleiben. Das ist auch dieses Mal zu erwarten.

Klar ist, dass die Schalker den Abwehrspieler frühestens nach der laufenden Saison bei einem entsprechenden Angebot ziehen lassen würden. Salif Sané wird nach seiner Knieoperation (Meniskusriss) erst im Februar zurückkehren. Auch Weston McKennie dürfte nach seiner Schulterverletzung aus dem Frankfurt-Spiel noch einige Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Schalke-Profi Nastasic muss sich noch gedulden

Unentbehrlich ist Nastasic langfristig sicher nicht. Aufgrund von Verletzungen konnte der 26-Jährige in der Hinrunde nur fünf Bundesliga-Spiele absolvieren. Ozan Kabak hat sich unter Trainer David Wagner als Innenverteidiger Nummer eins etabliert. Salif Sane und Benjamin Stambouli, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, liegen in der Rangordnung der zentralen Abwehrspieler zudem sicher nicht hinter dem Serben. Sollte Schalke den Vertrag mit Stambouli verlängern, wäre der Weg für Nastasic zurück nach Italien wohl endgültig frei.

Der Linksfuß wechselte im Sommer 2015 von Manchester City zu den Königsblauen. Seitdem hat Nastasic 126 Spiele für Schalke 04 absolviert. In der Saison 2011/12 spielte er für den AC Florenz in der italienischen Serie A. In dieser Liga möchte er bald wieder spielen.