Schalke und Ausrüster Umbro trennen sich 2022 vorzeitig

Schalke 04 wird nur noch ein weiteres Jahr mit seinem Ausrüster Umbro zusammenarbeiten und den Vertrag mit dem britischen Unternehmen zum 30. Juni 2022 vorzeitig auflösen. Das erklärte Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst am Donnerstagabend bei der Veranstaltung “mitGEredet digital” vor Vereinsmitgliedern.

“Sowohl von unserer Seite haben sich die Erwartungen nicht erfüllt, wie auch von Seiten von Umbro”, sagte Jobst und nannte als Beispiel den Trikotverkauf beziehungsweise die bevorzugte Platzierung der S04-Ausstattung in den Geschäften. Die Engländer hatten ab Sommer 2018 auf Schalke den langjährigen Ausrüster adidas abgelöst - S04 hatte sich davon sehr viel versprochen, aber das hat sich nicht erfüllt. “Wir haben uns jetzt mit Umbro darauf verständigt, ein Jahr vorher aufzuhören”, so Jobst. Er betonte aber, dass Umbro in der kommenden Saison noch an Bord bleibt, auch bei einem Abstieg in die Zweite Liga. Die Zusammenarbeit werde zum 30. Juni 2022 beendet.

Jobst bestätigte bei “mitGEredet digital” die WAZ-Meldung vom Donnerstagnachmittag, dass Veltins als Arena-Namensgeber bis 2027 an Bord bleibt - auch bei einem Abstieg in die Zweite Liga. Bei Hauptsponsor Gazprom ist noch keine Entscheidung gefallen, das Essener Bauunternehmen Harfid würde als Ärmelsponsor mit in die Zweite Liga gehen, allerdings zu reduzierten Bedingungen.

