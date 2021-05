Schalke: Tedesco erlebt in Moskau Abschied mit Sprechchören

Moskau. Nach dem 2:1 über den FK Chimki in der Otkrytije-Arena feiern fast 10.000 Fans von Spartak Moskau Schalkes ehemaligen Trainer Domenico Tedesco.

Was Fußball mit Fans bedeutet, durfte Domenico Tedesco am Montag bei seinem letzten Heimspiel als Trainer von Spartak Moskau nach dem 2:1-Sieg über den Tabellenachten FK Chimki sehr intensiv erleben. Immer wieder ertönten an diesem sehr bewegenden Abend Sprechchöre: „Tee-des-co, Tee-des-co, Tee-des-co.“

Da #Tedesco gerade trendet - es gibt auch Bewegtbilder seines Abschieds. Und die siebte Sprache hat er tatsächlich gelernt... #S04 https://t.co/H1khqsggLk — Andreas Ernst (@AndiErnst) May 11, 2021

Das war etwas, das den ehemaligen Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, dessen Spartak-Spieler mit T-Shirts einliefen, die sein Konterfei und eines seiner Zitate zeigten, sehr ergriff. „Spartak-Fans“, schrieb der 35-Jährige auf Twitter, „sind leidenschaftlich und emotional. Das gefällt mir sehr gut.“ Von den Rängen der Otkrytije-Arena, auf denen 9649 Anhänger saßen beziehungsweise eigentlich nur standen, gab es viel Applaus für Domenico Tedesco. Immer und immer wieder.

Aus den Boxen dröhnt Bonnie Tylers „I’m holding out for a hero“

Als Abschiedsgeschenk erhielt Domenico Tedesco, der mit dem FC Schalke 04 im Jahr 2018 Deutscher Vizemeister war, unter anderem ein eingerahmtes Trikot – mit der Nummer 9 und seinem Namen.

Und anschließend flimmerten zahlreiche Bilder mit schönen gemeinsamen Spartak- und Tedesco-Momenten aus den vergangenen anderthalb Jahren über die Video-Leinwand in der Otkrytije-Arena. Dazu dröhnt aus den Boxen Bonnie Tylers „I’m holding out for a hero ‘till the end of the night“.

Domenico Tedesco: „Es wird schwer sein zu gehen“

Seinen Abschied aus der russischen Hauptstadt hat sich Domenico Tedesco gründlich überlegt, und er glaubt auch an eine erfolgreiche Zukunft des Klubs, der vor dem letzten Saisonspiel der Premjer-Liga – am Sonntag (13 Uhr) bei Achmat Grosny – mit 53 Punkten auf Rang zwei liegt, also dem Platz für die Champions-League-Qualifikation. Sechs Zähler davor ist Zenit St. Petersburg bereits Meister, drei Punkte dahinter rangiert Stadtrivale Lok Moskau mit dem Plus des besseren direkten Vergleichs (1:2, 2:0).

Domencio Tedesco meint, seinen Schritt nicht zu bereuen. Er hat seinen Schritt mit den Reise-Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie begründet. Er sagt aber auch: „Es wird schwer sein zu gehen. Ich bin überzeugt, dass dieses Team großes Potenzial hat.“ Auf jeden Fall kann er auf eine tolle Fußball-Zeit in Russland zurückblicken. Einen Abstiegskandidaten hat er in der vergangenen Saison noch auf Rang sieben und 2020/21 dann auf Platz zwei geführt. (AHa)

