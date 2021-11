Schalke-Stürmer Terodde nach S04-Pleite: „Kritik annehmen“

Gelsenkirchen. Die vergangenen Spiele liefen enttäuschend für Schalke – und auch für Simon Terodde persönlich. Seit über 350 Minuten ist der Stürmer torlos.

Stürmer Simon Terodde vom FC Schalke 04 hat sich in den sozialen Medien zu aktuellen Negativlauf der Königsblauen geäußert. „Fußball ist so schön, wenn man gewinnt und zwei Tore schießt“, schrieb der 33 Jahre alte Angreifer bei Instagram und fügte an: „Gleichzeitig so ätzend, wenn man zwei, drei Chancen vergibt und ein Heimspiel verliert.“

Nach einer starken Phase im Oktober haben die Schalker zuletzt drei Pflichtspiele in Serie verloren und sind durch das 0:1 bei Drittligist 1860 München aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Am Sonntag gab es nach Führung eine 2:4-Heimniederlage gegen Darmstadt 98.

Schalke: Terodde will nach Niederlage „stärker zurückkommen“

Als Reaktion darauf wurde die Kritik an den Schalkern und dessen Trainer Dimitrios Grammozis lauter - noch gibt es laut Sportidirektor Rouven Schröder allerdings keine Trainerdiskussion. In der 2. Bundesliga sind die Schalker durch die Pleite vom Relegationsrang auf Tabellenplatz fünf abgerutscht. Stürmer Terodde blickt dennoch optimistisch auf die kommenden Wochen: „Kritik annehmen und stärker zurückkommen“, schrieb der Torjäger der Königsblauen.

Mit elf Saisontreffern ist Terodde der mit Abstand beste Schütze im Team der Schalker. Im Ligavergleich allerdings liegt der Routinier nur noch auf dem zweiten Rang in der Torschützenliste – hinter dem Paderborner Sven Michel. Der 31-Jährige steht dank seines Treffers gegen den FC Ingolstadt (2:1) am Samstag bei nun zwölf Toren nach 13 Spielen.

Schalke-Stürmer Simon Terodde seit mehr als 400 Minuten ohne Tor

Anders als der Paderborner hat Terodde in den vergangenen Wochen mit ungewohnten Problemen im Abschluss zu kämpfen. Seit mehr als 350 Minuten ist Schalkes Top-Stürmer in Pflichtspielen ohne Torerfolg.

Geht es nach Terodde, soll sich allerdings das schon im kommenden Zweitligaspiel ändern. Nach der Länderspielpause geht es für die Schalker mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen weiter (20.11). Vor der Winterpause stehen zudem noch ein Heimspiel gegen den SV Sandhausen (27.11), und die Partien beim FC St. Pauli (4.12), gegen den 1. FC Nürnberg (10.12) und den Hamburger SV (18.12) an. (fs)

