Schalke-Spielplan: Abstiegskampf-Kracher steigt am Freitagabend

Gelsenkirchen. Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 24 bis 28 terminiert. Darunter auch das Kellerduell zwischen Schalke 04 und Mainz 05.

Der kriselnde Bundesligist FC Schalke 04 trifft an einem Freitagabend im Abstiegskampf-Kracher auf den Tabellenvorletzten Mainz 05. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL), setzte das Kellerduell des 24. Spieltages auf den 5. März, 20.30 Uhr.

An den frisch angesetzten Spieltagen 24 bis 28 kommt es für die Schalker zudem zu drei Partien am Samstag (zweimal 15.30 Uhr, einmal 18.30 Uhr). Die Begegnung gegen den FC Augsburg findet am Sonntag, den 11. April um 15.30 Uhr in der Schalker Arena statt. (fs)

Bundesliga-Spielplan: Das sind die kommenden Termine von Schalke 04