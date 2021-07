Schalke: Sorgen um verletzten Kapitän Danny Latza

Danny Latza liegt verletzt am Boden. Der Schalke-Kapitän fasst sich an sein rechtes Knie.

Gelsenkirchen. Schalke legt gegen den HSV einen guten Start hin. Getrübt wird die Freude über den starken Auftritt von der Verletzung von Kapitän Danny Latza.

Nur eine halbe Stunde durfte Danny Latza bei seinem ersten Pflichtspiel als Kapitän von Schalke 04 auf dem Platz stehen. Eine Knieverletzung zwang den Rückkehrer und Hoffnungsträger der neuen Schalker Mannschaft beim Zweitliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV zu einer vorzeitigen Auswechslung. Unter dem Applaus der 19.770 Fans in der Veltins-Arena verließ Latza in der 32. Minute den Rasen. Für den Neuzugang vom FSV Mainz 05 kam Blendi Idrizi ins Spiel.

Latza hatte sich in der 16. Minute unglücklich bei einem Foul am Hamburger Tim Leibold verletzt. Er hielt sich sofort das rechte Knie und musste einige Minuten behandelt werden. Der Mittelfeldspieler versuchte anschließend, das Spiel fortzusetzen. In der 30. Minute signalisierte Latza Trainer Dimitrios Grammozis, dass es nicht mehr weitergehe.

Schalke-Kapitän Danny Latza "kein Typ, der liegen bleibt"

"Danny ist kein Typ, der liegen bleibt. Wir müssen die Untersuchungen abwarten und hoffen, dass es keine schlimmere Verletzung ist", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder im Halbzeit-Interview bei Sky.

Der 31-Jährige kam im Sommer vom Bundesligisten Mainz 05 zum FC Schalke 04. Bei den Königsblauen spielte er bereits von 1998 bis 2011. Der in Gelsenkirchen geborene Routinier wurde zwei Wochen vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga zum Kapitän der Schalker ernannt. „Danny bringt alles mit, was ich mir von einem Kapitän erwarte. Er überzeugt in Trainingseinheiten und Spielen mit guten Leistungen, geht auf und neben dem Platz mit seiner Einstellung und Haltung voran und übernimmt Verantwortung für die Gruppe“, begründete der Schalker Coach seine Entscheidung.

Danny Latza bildet mit seinen Stellvertretern Victor Palsson, Simon Terodde, Ralf Fährmann und Malick Thiaw zudem den Mannschaftsrat.(fs)

