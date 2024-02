Schalke: So steht es vor dem Kiel-Spiel ums Personal

Gelsenkirchen Nach dem wichtigen 1:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig will Schalke 04 am Sonntag in Kiel nachlegen. Personell sieht es gut aus.

Nach zwei Tagen Trainingspause startete beim FC Schalke 04 am Dienstagnachmittag die Vorbereitung auf das schwere Zweitliga-Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Personell konnte Trainer Karel Geraerts dabei beinahe aus dem Vollen schöpfen – neben den beiden Langzeitverletzten Leo Greiml (22, Kreuzbandriss) und Assan Ouédraogo (17, Riss der Syndesmose - macht aber schon wieder Laufübungen) fehlte nur Innenverteidiger Timo Baumgartl. Der 27-Jährige unterzog sich einer routinemäßigen Untersuchung und war deshalb am Dienstag nicht in Gelsenkirchen.

Mit auf dem Rasen war auch Brandon Soppy. Erstmals trainierte der 21 Jahre alte Winter-Neuzugang (ausgeliehen von Atalanta Bergamo) bei den Königsblauen öffentlich.

