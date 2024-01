Schalke-Sieglosserie gegen den HSV: Zuletzt jubelte ein Flop

Gelsenkirchen/Essen Schalke 04 wartet seit vier Partien auf einen Sieg gegen den Hamburger SV. Beim bislang letzten Erfolg überzeugten Spieler, die oft enttäuschten.

Wenn sich Schalke 04 und der Hamburger SV in jüngster Vergangenheit gegenüber standen, hatten die Königsblauen zumeist das Nachsehen. Nur einen Punkt holte das Team aus dem Ruhrgebiet aus den vergangenen vier Partien. Zum Auftakt der laufenden Zweitliga-Saison gewann der HSV ein turbulentes Spiel mit 5:3.

Am Samstag (20.30 Uhr) treffen die beiden Traditionsklubs in der Gelsenkirchener Arena aufeinander. Schalke 04 benötigt Punkte, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen. Der HSV ist aktuell Dritter und strebt nach sechs Jahren in der Zweitklassigkeit die Rückkehr in die Bundesliga an.

Schalke spielte stark unter Tedesco

Beim bislang letzten Sieg der Schalker gegen den HSV waren die Vorzeichen grundsätzlich anders. Im November 2017 gab es ein Bundesliga-Duell im Ruhrgebiet. Auf Schalke hatte damals Trainer Domenico Tedesco das Sagen, sein Team gehörte zur nationalen Spitze. Der HSV war hingegen stark abstiegsgefährdet.

Der Favorit dominierte die Partie im eigenen Stadion auch – und ging nach 17 Minuten in Führung. HSV-Profi Gideon Jung foulte seinen Gegenspieler Yevhen Konoplyanka. Und Franco Di Santo verwandelte den fälligen Strafstoß.

Es war einer der seltenen Glücksmomente des Argentiniers als Schalke-Profi. Di Santo kam für den Ruhrgebiets-Klub in 71 Bundesliga-Spielen auf mickrige fünf Treffer. Der Angreifer entpuppte sich nach seinem Wechsel von Werder Bremen als großer Transferflop.

Konoplyanka war an beiden Toren beteiligt

Auch ein weiterer Profi, der an diesem Sonntagnachmittag aufdrehte, konnte auf Schalke nur selten überzeugen. Der hoch veranlagte Ukrainer Yevhen Konoplyanka bereitete auch den zweiten Treffer vor. Guido Burgstaller sorgte in der 77. Minute für die Entscheidung.

Das Rückspiel gewann der HSV mit 3:2. Trotzdem stiegen die Norddeutschen am Saisonende ab, während Schalke hinter dem FC Bayern Vizemeister wurde.

Spektakel im Juli 2023

In der Zweiten Liga gab es bislang drei Duelle. In der Saison 2021/2022 gewann der HSV zunächst mit 3:1 auf Schalke. Das Rückspiel im Volksparkstadion endete 1:1. Und dann gab es das eingangs erwähnte 5:3 im Juli 2023. Für Schalke ist es also an der Zeit, die Sieglosserie zu beenden.

