Schalke: Sead Kolasinac löst Omar Mascarell als Kapitän ab

Bremen. Schalke 04 hat einen neuen Kapitän: Der vom FC Arsenal ausgeliehene Sead Kolasinac löst Omar Mascarell offiziell ab.

Angedeutet hatte sich diese Entscheidung schon länger – doch mit dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen ist klar: Neuzugang Sead Kolasinac hat Omar Mascarell als Kapitän des FC Schalke 04 abgelöst. Beide stehen erstmals gemeinsam in der Anfangsformation, Kolasinac führt das Team aufs Feld. Trainer Christian Gross hatte sich diese Entscheidung zuletzt offen gehalten.

Mascarell hatte das Amt erst vor etwas über einem Jahr von Alexander Nübel übernommen, der nach seinem feststehenden Wechsel zu Bayern München nach Absprache mit Ex-Trainer David Wagner Ende Dezember 2019 zurückgetreten war.

Nach dem Abgang von Benedikt Höwedes im Sommer 2017 ist Kolasinac nach Ralf Fährmann, Nübel und Mascarell nun der vierte Kapitän in dreieinhalb Jahren. Zwischendurch trugen auch Benjamin Stambouli und Daniel Caligiuri über eine längere Zeit die Binde, als Mascarell monatelang wegen einer Verletzungspause fehlte.

Schalke: Omar Mascarell hatte 2020 Verletzungssorgen

Mascarell war im Juli 2018 für zehn Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen gewechselt, konnte im ersten Jahr aber nur selten überzeugen. Schalke geriet in Abstiegsgefahr, Mascarell in die Kritik. Das änderte sich, als David Wagner übernahm. Beide verstanden sich auf Anhieb gut, für alle überraschend ernannte Wagner Mascarell zum stellvertretenden Kapitän. Nach Nübels Rücktritt rückte Mascarell auf. Im Mannschaftskreis und im Verein wird er sehr geschätzt. Eine Adduktorenverletzung zwang ihn aber 2020 zu einer sechsmonatigen Pause, seitdem sucht er seine Form. Schalkes neuer Trainer Christian Gross zog auf der Doppel-Sechs im Mittelfeld Benjamin Stambouli vor. In Bremen nun bilden Stambouli und Mascarell ein Duo, da Suat Serdar wegen einer Erkältung fehlt.

Im Sommer 2021 könnte es dann den fünften Kapitän in kurzer Zeit geben. Kolasinac ist nur bis zum 30. Juni vom FC Arsenal ausgeliehen – selbst wenn die Königsblauen nicht absteigen, wäre es für sie sehr schwer, das Geschäft zu verlängern.