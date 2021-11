Schalke: Sandhausen-Spiel ist für Grammozis große Prüfung

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft am Samstag auf den SV Sandhausen. "Wir sind klarer Favorit", sagt Torjäger Simon Terodde. Da widerspricht niemand.

Das Spiel, das für den FC Schalke 04 am Samstag (13.30 Uhr/Sky) ansteht, passt nicht so recht in die Zweitliga-Festwochen. Vor einer Woche ging die Reise zum Mit-Absteiger Werder Bremen, ab der kommenden Woche heißen die Gegner FC St. Pauli, 1. FC Nürnberg und Hamburger SV - Tradition, Tradition und Tradition. Die Partie gegen den SV Sandhausen ist etwas ganz anderes. Und vor allem deshalb für Trainer Dimitrios Grammozis eine besondere Prüfung.