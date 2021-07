Schalke-Profis: Grevelhörster wird Asamoahs Assistent

Mittersill. Die Umwälzungen im Funktionsteam des Zweitligisten FC Schalke 04 gehen weiter. Neue Ämter bekommen René Grotus und Mario Grevelhörster.

Sportvorstand Peter Knäbel vom FC Schalke 04 sprach jüngst davon, er seien etwa 70 Personalentscheidungen nötig, bis er die Profis der Königsblauen und den Mitarbeiterstab drumherum nach seinen Vorstellungen umgebaut habe. Zwei weitere Personalien in der zweiten Reihe sind nun getroffen.

Gerald Asamoah, der als Leiter der Lizenzspieler-Abteilung der Vermittler zwischen Vorstand und Mannschaft ist, bekommt einen Assistenten. Mario Grevelhörster rückt aus der Knappenschmiede auf und wird offiziell Team-Manager. Wie der Klub mitteilte, kümmert sich Grevelhörster um alle organisatorischen und administrativen Fragen im Profileistungszentrum.

Schalke: Grotus war Assistent von Jochen Schneider

Eine neue Aufgabe erhält zudem René Grotus. Der Ex-Leipziger war am 1. Juli 2019 als Assistent des ehemaligen Sportvorstandes Jochen Schneider gekommen, agierte seitdem als Sportkoordinator stets im Hintergrund. Das wird sich nicht ändern - seine Jobbezeichnung aber schon. Grotus ist ab sofort Referent Sport. In einer Mitteilung der Königsblauen heißt es: "In dieser Funktion verantwortet er das Vertragsmanagement im Bereich Lizenz und fungiert als Schnittstelle zur Stabsstelle Personal. Außerdem wird er Peter Knäbel bei der Umsetzung strategischer Themen und Kooperationen unterstützen." Dass Assistenten ehemaliger Sportvorstände noch bleiben dürfen, ist unüblich. Axel Schuster, einst Assistent von Christian Heidel, wechselte nach Vancouver. Gerhard Zuber, früher engster Begleiter von Horst Heldt, begleitete seinen Ex-Chef nach Hannover.

Das Schalke-Trainerteam

Cheftrainer: Dimitrios Grammozis

Co-Trainer: Mike Büskens, Matthias Kreutzer, Sven Piepenbrock

Torwarttrainer: Wil Coort

Athletiktrainer: Jörn Menger (Leiter), Alexander Storck, Michael Schwerhoff

Datenanalyst: Lars Gerling

Das Funktionsteam

Sportdirektor: Rouven Schröder

Referent Sport: René Grotus

Leiter der Lizenzspieler-Abteilung: Gerald Asamoah

Team-Manager: Mario Grevelhörster

Chefscout: André Hechelmann

Mannschaftsärzte: Dr. Patrick Ingelfinger (Leitung), Dr. Antonius Antoniadis

Physiotherapie: Thomas Kühn (Leiter), Tim Hielscher, Tim Roussis

Datenanalyst: Marvin Begemann

Zeugwarte: Enrico Heil, Holger Blumenstein

