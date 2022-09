Schalke-Profi Tom Krauß: "Das Derby-Rückspiel will ich gewinnen"

Dortmund. Mit 0:1 verlor Schalke 04 das Derby bei Borussia Dortmund. Mittelfeld-Kämpfer Tom Krauß dachte nach dem Abpfiff schon an das Rückspiel.

Als Tom Krauß etwa eine Stunde nach dem Abpfiff die Kabine des Signal-Iduna-Parks verließ, hatte sich der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 beruhigt. Viel hatte er sich vorgenommen, und an ihm lag es nicht, dass die Königsblauen das Derby bei Borussia Dortmund mit 0:1 (0:0) verloren – Krauß trieb seine Mitspieler an, gewann Zweikämpfe. „Das ist sehr ärgerlich. Fast 80 Minuten lang haben wir die Null gehalten, aber in der einen Situation nicht aufgepasst. Und dann verlierst du so ein Spiel, weil die Qualität der Dortmunder sehr hoch ist“, sagte Krauß nach dem Spiel.