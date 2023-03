Schalke: Polter mit "gutem Heilfleisch" - Kaminski fehlt

Gelsenkirchen. Zwei Monate nach seinem Kreuzbandriss absolvierte Schalkes Sebastian Polter schon wieder Laufrunden auf dem Trainingsplatz.

Fans des FC Schalke 04 sind selbst von kalten fünf Grad, Sturmböen und Starkregen nicht aufzuhalten: Immerhin 30 Anhänger kamen am Dienstagvormittag zur öffentlichen Trainingseinheit – mehr als die meisten Bundesliga-Klubs im Hochsommer begrüßen dürfen.

Bei der Trainingseinheit bekamen die Fans Marcin Kaminski nicht zu sehen. Der Innenverteidiger, der sich nach langer Verletzungspause gerade erst wieder ins Aufgebot zurückgekämpft hatte, erlitt am Montag einen Hexenschuss und fällt vorerst aus. Das gilt auch für Soichiro Kozuki, der am Dienstag am Sprunggelenk operiert wurde, wie Schalke am Montag verkündet hatte.

Asamoah ist beeindruckt von Sebastian Polter

Dafür freuten sich die Fans über einige Gesichter, die sie länger nicht gesehen hatten – besonders über Sebastian Polter, der im Trainingslager in Belek im Januar einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Nur zweieinhalb Monate später drehte er in Fußballschuhen schon wieder Laufrunden – wie auch schon am Montag. „Er ist sehr, sehr optimistisch“, sagte Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, am Rande des Trainings. „Er hat gutes Heilfleisch. Wir hoffen, dass seine Genesung schneller vorangeht. Es wäre super, wenn er noch ein, zwei Spiele bestreiten könnte.“ Die Saison geht bis Ende Mai, sollte Schalke die Relegation erreichen, sogar bis Anfang Juni.

Ebenfalls nur Laufübungen bewältigten Dominick Drexler und Tim Skarke. Beide hatten am Montag noch nicht auf dem Platz gestanden. Für beide wird es aber vor der Länderspielpause, die nach dem Kellerduell beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) beginnt, wohl nicht zu einem Einsatz reichen. „Bei Skarke müssen wir von Tag zu Tag schauen“, sagte Asamoah.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Teile des Teamtrainings mit Ball absolvierte Thomas Ouwejan – ob er schon in Augsburg im Kader stehen kann, ist noch offen. Henning Matriciani dürfte er aktuell ohnehin kaum verdrängen können.

Und in Augsburg wird es für die mitreisenden Fans wieder wärmer – angesagt sind 18 Grad und Sonne pur.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04