Schalke-Podcast aus Mittersill: Neue Abwehrspieler gesucht

Mittersill. Schalke 04 bereitet sich in Mittersill auf die Zweitliga-Saison vor. Unser Reporter Andreas Ernst ist vor Ort. Hier ist eine Podcast-Sonderfolge.

In den Kitzebüheler Alpen bereitet sich der FC Schalke 04 auf die Zweitliga-Saison vor. Mit dabei in Mittersill ist unser Reporter Andreas Ernst. In einer Sonderfolge unseres Podcasts "Fußball Inside" beantwortet er alle aktuellen Fragen rund um die Königsblauen und mehr.

Zunächst schildert er für interessierte Hörer, wie so ein Trainingslager für einen Reporter abläuft, dann geht es um die Eindrücke aus dem Testspiel gegen Zenit St. Petersburg, die Ideen von Trainer Dimitrios Grammozis - und zum Schluss um die Verletzung von Abwehrchef Salif Sané mit den Folgen.

Viel Spaß beim Hören! (aer)

