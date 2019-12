Schalke: Ozan Kabak widmet sein Tor verstorbenem S04-Fan

Kaybettiğimiz taraftarımızın acısı yüreğimizde... Golümü, ona yolluyorum. 🙏 #S04 🔵⚪ @s04



The painful loss of our supporter is in our hearts and minds… This goal is for him. 🙏 #S04 🔵⚪ @s04_en pic.twitter.com/hmGMK8j7vn