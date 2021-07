Schalke: Nach Sané reist auch Raman vorzeitig ab

Mittersill. Wieder einer weniger: Nach Salif Sané beendete auch Benito Raman das Trainingslager des FC Schalke 04 vorzeitig - private Probleme.

Der Reisetross des FC Schalke 04 besteht im Trainingslager in Mittersill nur noch aus 25 Profis. Nach Abwehrchef Salif Sané, der wegen Knieproblemen abreisen musste, ist nun auch Stürmer Benito Raman nicht mehr in Österreich vor Ort. Wie die Königsblauen mitteilten, habe das aber nichts mit einem bevorstehenden Transfer zu tun, sondern ausschließlich private Gründe. Ob Raman noch einmal zurückkehrt, ist offen - aber eher unwahrscheinlich, da die Schalker bereits am Samstagmorgen abreisen.

Für Raman ist das eine bittere Nachricht. Die Schalker hatten geplant, ihn vorläufig ins Zweitliga-Aufgebot aufzunehmen. In den ersten beiden Testspielen gegen die Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen (8:0) und Hamborn 07 (14:0) hinterließ Raman einen guten Eindruck.

Schalke: Bozdogan und Harit wieder im Training

Im Rahmen des Trainingslagers musste er aber für das Testspiel gegen Zenit St. Petersburg (0:0) passen, er absolvierte lediglich Athletiktraining. Ein fester Bestandteil des Teams ist Raman indes noch nicht - sollte ein attraktives Angebot kommen, ist Sportdirektor Rouven Schröder gesprächsbereit.

Nach einem freien Sonntag stiegen die Profis am Montag wieder ins Training ein. Erstmals mit am Ball war Can Bozdogan, der in der ersten Woche pausiert hatte. Auch Spielmacher Amine Harit, der eine Zahn-OP hinter sich hat, trainiert wieder voll mit. Lediglich Innenverteidiger Matija Nastasic muss passen - er kann lediglich Athletiktraining absolvieren.

An der Seitenlinie war Sportvorstand Peter Knäbel interessierter Beobachter. Knäbel ist seit Sonntag in Mittersill vor Ort und bleibt ein paar Tage. Knäbel und Schröder sind nach Sanés Verletzung gerade auf Innenverteidiger-Suche. "Alle wissen, dass Salif ein wichtiger Spieler für uns ist. Verletzungen können aber passieren. Wir wünschen ihm, dass es nicht so schlimm ist", sagte Innenverteidiger-Kollege Marcin Kaminski.

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04