Schalke muss reagieren: So sieht die S04-Einkaufsliste aus

Gelsenkirchen. Kilian Ludewig wird Schalke 04 bis März fehlen. Die personellen Probleme werden größer, Kreativität auf dem Transfermarkt ist gefragt.

Die beiden Außenverteidiger-Positionen bleiben in dieser Saison eine ewige Baustelle im Kader von Schalke 04. Links ist Bastian Oczipka außer Form, so dass sein Tempo-Defizit deutlich zutage tritt, rechts gibt es nach der Fuß-Operation von Kilian Ludewig derzeit überhaupt keine gelernte Fachkraft mehr für diese Position. Dabei braucht der neue Trainer Christian Gross echte Außenverteidiger für sein Wunschsystem.

Kilian Ludewig wird Schalke mindestens bis Mitte März fehlen, nachdem er sich einer Operation am Mittelfußknochen unterziehen musste. Der kleine Blondschopf verletzte sich schon vor Weihnachten beim Pokalspiel gegen Ulm (3:1) - er wirkte damals bereits nach dem Aufwärmen angeschlagen und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Erst jetzt stellte sich die Schwere der Verletzung heraus. Trainer Christian Gross berichtete nach Rücksprache mit den Ärzten: “Mir wurde die Info überliefert, dass er erfolgreich operiert wurde. Ein Mittelfußknochenbruch dauert sicher zweieinhalb Monate, ich habe das selbst mal erlebt.”

Schalke: Zugang Ludewig war zuletzt überfordert

U20-Nationalspieler Ludewig war im Oktober auf Betreiben des damaligen Trainers Manuel Baum nach Schalke geholt worden, er wurde von RB Salzburg ausgeliehen. Nachdem der gebürtige Hamburger anfangs einen ordentlichen Eindruck hinterlassen hatte, war er zuletzt deutlich überfordert. Als Rechtsverteidiger sprangen dann Benjamin Stambouli und Malick Thiaw ein - beide sind keine gelernten Außenverteidiger.

Aber echte Außenverteidiger braucht Christian Gross für seine Vorstellung vom Fußball. Der Schweizer sagt: “Ich bin grundsätzlich ein Freund von einer Viererabwehrkette. Bei Bedarf und Spielstand kann ich auf eine Dreierkette umschwenken.” Vor einer Dreierkette könnte Alessandro Schöpf rechts die Außenbahn bespielen, als echter Außenverteidiger in einer Viererkette fehlt es dem Österreicher aber am Defensivvehalten.

Christian Gross wollte am Mittwoch nicht näher darauf eingehen, auf welchen Positionen er den Kader verstärken möchte: “Nein, das kann ich heute nicht sagen. Wir sind fokussiert auf das Auswärtsspiel in Berlin.” Bei seiner Vorstellung am Sonntag hatte er jedoch explizit die Außenbahnen erwähnt und auch einen Bedarf in Sachen Schnelligkeit angesprochen - das war kein Vertrauensbeweis für Bastian Oczipka.

Schalke muss Einnahmen durch Verkäufe erzielen

Zwei neue Außenverteidiger (einer links, einer rechts) und ein Mittelstürmer als Ersatz für den verletzten Goncalo Paciencia, der seine Reha in Portugal absolviert: Auf diesen Positionen ist auf Schalke der größte Bedarf. Allerdings wird die Umsetzung eines solchen Transfer-Pakets nicht funktionieren, ohne gleichzeitig Einnahmen aus Verkäufen zu erzielen. Sei es für Ozan Kabak, für Rabbi Matondo oder gar für den suspendierten Nabil Bentaleb (wovon aber nicht auszugehen ist). Doch noch sind keine Transfereinnahmen in Sicht, so dass die Einkaufsliste wohl nicht so schnell abgearbeitet werden kann. Jedenfalls nicht komplett - einen Leih-Transfer könnte Schalke aber auch ohne Verkäufe stemmen, da ein niedriger einstelliger Millionenbetrag locker gemacht werden kann.

Gross orakelte am Mittwoch auf die Frage, wann er mehr zu Transfers sagen könne: “Vielleicht nächste Woche, wenn Redebedarf da ist, heute sicher nicht.”