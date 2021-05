Schalke: Leicester City verabschiedet Klub-Idol Christian Fuchs

London/Gelsenkirchen. Christian Fuchs verlässt Leicester City. Der frühere Profi des VfL Bochum und von Schalke 04 wird beim Londoner Klub verehrt.

Welchen Stellenwert Christian Fuchs beim englischen Fußball-Klub Leicester City hat, lässt sich gut an der Wortwahl der Vereinsmitteilung erkennen, mit der der Profi am Freitag von den Londonern verabschiedet wurde. Als "Legende" wurde er da schon bezeichnet - ziemlich ungewöhnlich für einen Spieler, der noch gar nicht seine Karriere beendet hat.

Es waren ja auch große Erfolge, die der frühere österreichische Nationalspieler mit Leicester gefeiert hatte. Sensationell als Außenseiter holte man 2016 die englische Meisterschaft. Und am vergangenen Wochenende gewann Fuchs gegen den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea den ersten FA Cup der Klub-Historie. Nun ist Schluss für Fuchs, nach 152 Partien und drei Toren für die Füchse. Als Stammspieler auf der Linksverteidigerposition wirkte der 35-Jährige fast immer mit. Im Sommer verlässt er den Klub. Wohin es ihn zieht, ist nicht bekannt.

Christian Fuchs spielte bei Schalke und VfL Bochum

Leicester bezeichnet Fuchs schon jetzt als eine der besten Verpflichtungen der Vereinsgeschichte, obwohl er in seiner Karriere durch schwere Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde. Auch für seine Fan-Nähe neben dem Platz wurde der Österreicher geschätzt.

Seine Erfolgsgeschichte mit Leicester begann im Sommer 2015, als die Londoner ihn ablösefrei vom Bundesligisten Schalke 04 verpflichten konnten. In Gelsenkirchen hatte ihm damals Eigengewächs Sead Kolasinac den Rang auf der linken Außenbahn abgelaufen. Zwischen 2008 und 2010 war Fuchs außerdem für den VfL Bochum aktiv.

Ex-Schalke-Profi Fuchs: Bald Footballspieler?

Wie es für Fuchs nun weitergeht, ist nicht klar. Zuletzt liebäugelte er mit einem Sportartenwechsel. Als Kicker beim American Football, statt Fußball? "Ich werde es versuchen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass sie mir sagen, dass ich nicht gut genug bin?", sagte Fuchs bei Sky. "Dann ist das in Ordnung, dann habe ich es wenigstens versucht." (fs)

