Schalke-Legende Klaas-Jan Huntelaar will ins Trainergeschäft

Essen. Der frühere Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar möchte dem Fußball erhalten bleiben. Nach seinem Karriereende absolviert er ein Praktikum.

Klaas-Jan Huntelaar macht seine ersten Schritte im Trainergeschäft. Der 38-jährige Ex-Schalker, der im Sommer seine Karriere nach dem Bundesligaabstieg mit den Königsblauen beendet hatte, absolviert ein Praktikum beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim.

Huntelaar beendet Karriere auf Schalke

Dem Fußball ist weiterhin eng verbunden. Vor einigen Wochen wurde er als Hobbyfußballer in seinem Heimatort Drempt gesichtet. „In der letzten Zeit war er mit Absicht nicht in der Öffentlichkeit und hat sich still vom Profifußball verabschiedet“, sagte der Clubvorsitzende. „Er will jetzt einfach nur lecker Fußball spielen. Es ist eine supergesellige Mannschaft mit einer guten dritten Halbzeit.“

Gibt es ein schöneres Wort als „Snuffelen“? #Huntelaar will Trainer werden und snuffelt bei #Vitesse rein. #Schalke (Quelle: Algemeen Dagblad) pic.twitter.com/lQpLfbnBIl — Lukas Rott (@hotrott) October 20, 2021

Huntelaar wollte eigentlich bei Rekordmeister Ajax Amsterdam seine Profilaufbahn beenden. Doch als sein alter Club aus Gelsenkirchen anklopfte und Anfang 2021 um Hilfe im Abstiegskampf rief, zögerte der Niederländer nicht lange. Nach dem Abstieg von Schalke kehrte Huntelaar in seine Heimat zurück.

Die längste Zeit seine Karriere verbrachte er bei Schalke 04 (2010 bis 2017 und Januar 2021 bis Juni 2021) und Ajax Amsterdam (2006 bis 2009 und 2017 bis 2021). Insgesamt 366 Pflichtspieltore gelangen dem „Hunter“ in seiner Laufbahn. (fs mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04