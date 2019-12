Schalke kann mit der Hinrunde zufrieden sein

Am Ende des Arbeitstages, des letzten vor der Winterpause, standen die Profis des FC Schalke 04 vor der Nordkurve und schwenkten eine Fahne, die ihnen vorher überreicht worden war. Die Fahne zeigte das Porträt des am Mittwoch in Freiburg verstorbenen Schalke-Fans. Und die Kurve sang: “Blau und Weiß ein Leben lang”.

Schulterschluss auf Schalke

Nach dem 17. Spieltag standen Mannschaft und Anhängerschaft der Königsblauen erneut zusammen, und das nicht nur wegen des traurigen Anlasses. Sondern auch, weil die Mannschaft den Fans in dieser Saison ein gutes Gefühl zurückgegeben hat. Die Spieler kämpfen, sie geben sich auch in schwierigen Situationen größte Mühe - und genau das wird anerkannt.

Punktgleich mit dem BVB

Deshalb kann Schalke 04 auch mit diesem 2:2 gegen den SC Freiburg leben. Der Sprung auf einen Champions-League-Platz wurde zwar verpasst, aber die Gesamtbilanz der Hinrunde fällt absolut zufriedenstellend aus. Platz fünf mit 30 Punkten, punktgleich mit Borussia Dortmund - wer hätte das nach der verkorksten vergangenen Saison gedacht?

Verdientes Unentschieden zum Ende der Hinrunde

Das Schalker Aufgebot war gegen Freiburg arg dezimiert, es fehlten sieben wichtige Spieler. Aber auch nach dem Rückstand durch zwei Elfmeter gab sich die Mannschaft nicht auf. Sie schaffte verdient den Ausgleich - und rettete sich mit diesem Unentschieden aufrecht in die Winterpause.

Es hat sich einiges getan auf Schalke seit dem Sommer. Sportchef Jochen Schneider hat Strukturen geschaffen, die für den Erfolg unerlässlich sind. Der neue Trainer David Wagner hat der Mannschaft einen Spielstil verpasst, der auf Fleiß und Hingabe basiert. Und die Mannschaft hat ihn verstanden.

Demütig hatten die Schalker darauf verzichtet, ein klares Saisonziel zu formulieren. Jetzt ist zu erkennen, dass die Mannschaft sehr wohl die Rückkehr ins internationale Geschäft anpeilen kann. Wenn es am Schluss die Europa League werden sollte, wäre schon viel gewonnen.