Schalke holt Marius Bülter von Union Berlin

Achter Zugang für Schalke 04: Vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin kommt Linksaußen Marius Bülter. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Der FC Schalke 04 hat zum achten Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin kommt Marius Bülter. Der Linksaußen unterschrieb einen Dreijahresvertrag und kostet nach Informationen dieser Zeitung 800.000 Euro. Bülter erhält die Rückennummer 11.

Für die Königsblauen ist Bülter der achte Zugang. Sie sind sehr stolz, dass es ihnen gelungen ist, den stark umworbenen Bülter von einem Wechsel nach Gelsenkirchen zu überzeugen.

Schalke-Zugang Bülter: Erste Profistation war der 1. FC Magdeburg

Bülter stammt aus dem Tecklenburger Land und wurde dort fußballerisch ausgebildet - er spielte unter anderem bei Eintracht Rheine, Preußen Münster und dem SV Rödinghausen, bevor er im Alter von 25 Jahren zum Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg wechselte. In der 2. Bundesliga bestritt er 32 Spiele und erzielte vier Tore. Die Magdeburger stiegen sofort wieder in die 3. Liga ab, Bülter zog weiter zum 1. FC Union Berlin. Für die Köpenicker lief er 58-mal in der Bundesliga auf und erzielte acht Tore. In der vergangenen Saison, als Union in die Europa League einzog, kam er 26-mal zum Einsatz.

"Marius Bülter wird unser Offensivspiel noch einmal variabler machen. Sein Spiel ist geprägt von einer großen Dynamik, starken Physis und gefährlichen Abschlüssen. Er passt auch charakterlich perfekt in unsere Vorstellung des neuen Schalke", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Bülter selbst sagte: "Wir haben richtig gute Jungs in unseren Reihen und werden die nächsten Wochen nutzen, um für den Saisonstart gegen den Hamburger SV bereit zu sein." Er wird mit seinen neuen Teamkollegen am Dienstag bereits ins Trainingslager nach Mittersill reisen.

Der Stand der Schalke-Planungen (26. Juni 2021)

Zugänge (8): Danny Latza (FSV Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Victor Palsson (Darmstadt 98), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), Reinhold Ranftl (LASK Linz), Marvin Pieringer (SC Freiburg), Marius Bülter (1. FC Union Berlin)

Leih-Rückkehrer, der eingeplant ist: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abgänge (16): Klaas-Jan Huntelaar, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli, Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb (Verträge laufen aus), Mark Uth (1. FC Köln), Suat Serdar (Hertha BSC), Sead Kolasinac (kehrt zum FC Arsenal zurück), Frederik Rönnow, Gonçalo Paciencia (kehren beide zu Eintracht Frankfurt zurück), Kilian Ludewig (kehrt zu RB Salzburg zurück), William (kehrt zum VfL Wolfsburg zurück), Jonas Carls (wäre von Vitoria Guimaraes zurückgekehrt, wechselt zum SC Paderborn), Sebastian Rudy (wäre von der TSG Hoffenheim zurückgekehrt, Vertrag wurde aufgelöst).

Schalke-Spieler, die unter Vertrag stehen, aber bei einem passenden Angebot gehen können: Amine Harit, Matija Nastasic, Salif Sané, Omar Mascarell, Benito Raman, Hamza Mendyl - dazu Leih-Rückkehrer Ozan Kabak (FC Liverpool)

Status offen: Rabbi Matondo (kehrt von Stoke City zurück), Ahmed Kutucu (kehrt von Heracles Almelo zurück)

Torhüter (3): Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Abwehr (7): Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Reinhold Ranftl, Malick Thiaw, Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu, Timo Becker

Mittelfeld (8): Danny Latza, Victor Palsson, Marius Bülter, Florian Flick, Can Bozdogan, Nassim Boujellab, Levent Mercan, Blendi Idrizi

Sturm (3): Simon Terodde, Matthew Hoppe, Marvin Pieringer

