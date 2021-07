Schalke: Harit bricht Training ab - Sonderschicht für Mendyl

Mittersill. Zwei Sorgenkinder des FC Schalke 04 im Trainingslager in Mittersill sind Amine Harit und Hamza Mendyl. Beide sollen noch abgegeben werden.

Momente wie diese lassen die Bosse des FC Schalke 04 zusammenzucken: Amine Harit, Top-Verkaufskandidat des Zweitligisten, sackte am achten Tag des Trainingslagers in Mittersill zusammen - nach einem Torschuss hielt er sich die linke Wade, humpelte an den Spielfeldrand und sank auf den Rasen des Stadions.

Sofort eilten die Physiotherapeuten Tim Hielscher und Tim Roussis auf den Platz, schauten sich Harits Verletzung an, bandagierten ihn. Auch Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, war unmittelbar zur Stelle, fragte: "Amine, alles okay?" Eine Diagnose steht noch aus. In der knapp dreiwöchigen Vorbereitung ist es der nächste Rückschlag für den Spielmacher: Er war zu Beginn erkältet und musste in Mittersill zum Zahnarzt. Da er noch verkauft werden soll, kommt er in Testspielen ohnehin nicht zum Einsatz. Kurz: Für Harit läuft es nicht rund.

Schalke: Sané und Raman sind bereits abgereist

Eine Verletzung Harits können die Königsblauen nicht gebrauchen. Denn dann würde kein anderer Verein auf die Idee kommen, den 24-Jährigen für die gewünschte Summe zu kaufen - und Schalke müsste Harit weiter das volle Gehalt zahlen; es sei denn, die Verletzung wäre so schwer, dass die Berufsgenossenschaft einspringt (nach sechs Wochen Ausfallzeit). Eine Diagnose steht noch aus. Bereits zwei Spieler verließen Mittersill vorzeitig: Salif Sané (Knieprobleme) und Benito Raman (private Gründe).

Ein weiterer angeschlagener Spieler ist Hamza Mendyl. Der Abwehrspieler, der unter keinem Trainer zuletzt eine Rolle spielte und auch ein Verkaufs- oder Verleih-Kandidat ist, leidet an leichten Oberschenkel-Problemen. Im beiden Trainingseinheiten am Dienstag bekam Mendyl eine Sonderbehandlung. Meistens zog er gut mit - einmal gab's von Athletiktrainer Michael Schwerhoff eine Portion Extra-Motivation. "Hast du gesehen, wie hart die anderen trainieren?", fragte Schwerhoff.

