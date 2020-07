Schalke gibt Steven Skrzybski eine zweite Chance

Gelsenkirchen. Einer der neun Leihspieler, die zu Schalke 04 zurückkehren, ist Steven Skrzybski. Der steht auf der Verkaufsliste aber nicht ganz oben.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga sortiert sich Fortuna Düsseldorf neu. Doch eins hat Trainer Uwe Rösler schon verkündet: Stürmer Steven Skrzybski, zuletzt ausgeliehen vom FC Schalke 04, würde er sehr gern behalten. "Ich hatte mit Steven längere Gespräche. Auch, bevor alle in den Urlaub gegangen sind. Er weiß nach einem langen Vier-Augen-Gespräch ganz klar, wie ich die Sache einschätze", sagte Rösler, ergänzte aber, es sei nun ein Sache des Geldes. Die festgeschriebenen 1,9 Millionen Euro Ablöse will Fortuna offenbar nicht bezahlen. Auch weitere lose Anfragen bei Skrzybski haben sich bisher nicht konkretisiert. Und: Skrzybski und Schalke haben nun ganz andere Pläne.