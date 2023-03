Schalke-Fans: Heimspiel-Atmosphäre wohl auch in Sinsheim

In Augsburg holt Schalke ganz spät einen Punkt – auch, weil Marius Bülter beim Elfmeter in der Nachspielzeit die Nerven behält. Bei „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Matthias Heselmann über das Spiel und bewerten die aktuelle Lage bei den Königsblauen.

Schalke-Trainer Thomas Reis muss in der Kabine richtig laut werden | 19:04 – der Schalke-Talk nach dem 1:1 in Augsburg

Gelsenkirchen. Mindestens 7000 Fans begleiteten den FC Schalke 04 nach Augsburg. Auch im Duell bei der TSG Hoffenheim sind viele S04-Anhänger zu erwarten.

Wie reisefreudig sie sind, zeigten die Fans des FC Schalke 04 auch im Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Samstag. Obwohl rund 600 Kilometer zurückzulegen waren, legten mehrere Tausend Fans die weite Fahrt zurück - offiziell schrieben die Königsblauen von 7000 mitgereisten Anhängern, das ist aber eine eher pessimistische Schätzung. "Es ist immer nicht ganz zu zählen und einzuschätzen - wir wollen uns ja auch nicht vorwerfen lassen, bewusst zu übertreiben", schrieb die Abteilung "Fanbelange" via Twitter.

Daumen hoch: Schalke-Torjäger Marius Bülter bedankt sich in Augsburg bei den mitgereisten Fans. Foto: dpa

In der Tabelle der "Auswärtszuschauer" der Internetseite "Falsche 9" liegen die Schalker (5750 Fans im Schnitt) hinter dem FC Bayern (6154) und Borussia Dortmund (5754) auf dem dritten Platz - allerdings auch nur, weil die Betreiber der Seite die offizielle Zahlenangabe der Schalker übernommen hatten.

Die Planungen der Anhänger für das kommende Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (Ostersonntag, 9. April, 19.30 Uhr/DAZN) laufen bereits - in Foren und Sozialen Netzwerken verabreden sich die Fans längst, zum Beispiel für Fahrgemeinschaft.

Deshalb dürften die S04-Fans auch in Sinsheim, wo dieses Spiel ausgetragen wird, für eine Heimspiel-Atmosphäre sorgen. Dafür sorgen mehrere Indizien: Hotelzimmer gibt es nur noch wenige, die Zimmervermittlungsseite Airbnb hat nichts mehr in Sinsheim zu bieten.

Und über den offenen Ticketverkauf der Hoffenheimer, der seit dem 9. März läuft, dürften sich die Schalker mit vielen Tickets eingedeckt haben. Für sämtliche Blöcke rund um den offiziellen Gäste-Stehplatzbereich sind alle Plätze ausverkauft, Restkarten gibt es nur für die Fankurve der Hoffenheimer, für die die Regel "kein Zutritt mit Gästefankleidung" gilt. Die TSG hat in dieser Saison lediglich einen Zuschauerschnitt von 22.949, das entspricht einer Auslastung von 76 Prozent. In dieser Saison sorgte sie für den bisherigen Minusrekord. Das Spiel zwischen Hoffenheim und dem VfL Bochum verfolgten nur 17.005 Fans.

Nun dürfte das Stadion zum dritten Mal in dieser Saison ausverkauft sein - 30.150 Zuschauer passen hinein. Schalkes Spieler waren schon in Augsburg von der Unterstützung begeistert. Auch erfahrene Spieler wie Alex Kral und Maya Yoshida, die schon viel in anderen Ländern erlebt haben, bedankten sich diesmal ganz besonders.

