Nach anderthalb Jahren in der U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 zieht es Marcel Langer in die Scottish Premiership. Dort trifft er Donis Avdijaj.

Schalke: Der Nächste der Knappenschmiede wird erstklassig

Erneut wird ein Spieler aus der Knappenschmiede erstklassig: Nur wenige Tage, nachdem Görkem Can die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04, die heute Abend im Bottroper Jahnstadion (19 Uhr) auf den Bonner SC treffen wird, Richtung Eredivisie zum FC Groningen verlassen hat, zieht es nun einen in die Scottish Premiership.

Mittelfeld-Mann Marcel Langer, der in der Defensive ein Allrounder ist, wechselt mit sofortiger Wirkung zum Heart of Midlothian FC. Dort erhält der 22-Jährige aus Stadthagen einen Vertrag bis zum Saisonende. Sein Kontrakt bei den Königsblauen war ursprünglich bis zum 30. Juni 2020 datiert.

18 Einsätze 2018/19 für den Meister der Oberliga Westfalen

Im Sommer 2018 war Marcel Langer von der Zweitvertretung von Hannover 96 in die Knappenschmiede gewechselt und spielte anderthalb Jahre lang für das U-23-Team des FC Schalke 04. In der Saison 2018/2019 trug er maßgeblich zum Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Regionalliga West bei: Dabei kam Marcel Langer auf 18 Einsätze in der Oberliga Westfalen. In der laufenden Saison absolvierte er nur neun Pflichtspiele in der vierten Liga.

Beim schottischen Erstligisten, der auf Rang zwölf das Tabellenschlusslicht der Premiership ist und vom langjährigen Hannoveraner Stürmer und Trainer Daniel Stendel gecoacht wird, trifft Marcel Langer und anderem auf Donis Avdijaj.

Zu Gast am Samstag beim FC St. Johnstone

Für Donis Avdijaj, das einstige Schalker Riesentalent, hat vor etwas mehr als zehn Tagen Daniel Stendel den Ausschlag für den Wechsel auf die Insel gegeben. „Der Trainer kennt mich von früher, und ich kenne ihn von früher“, hat der 23-Jährige im Vereins-TV gesagt. „Wir haben gesprochen, und ich wollte sofort mit ihm zusammenarbeiten. Er war die Hauptperson, weshalb ich hierhergekommen bin.“

Ihre nächstes Meisterschaftsspiel absolvieren die Edinburgher (17 Punkte) am Samstag (1. Februar) beim FC St. Johnstone, dem Tabellenachten, der 23 Zähler hat. Anstoß wird um 16 Uhr sein. (AHa)