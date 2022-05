Schalke-Aufstieg: Ouwejan bleibt - Zahltag für Grammozis

Gelsenkirchen. Geschafft! Der FC Schalke 04 kehrt nach nur einem Jahr in die Fußball-Bundesliga zurück. Mit dem vollbrachten Aufstieg greifen Vertragsklauseln.

Gelsenkirchen tobt, jubelt, feiert - der FC Schalke 04 kehrt nach nur einem Jahr in die Fußball-Bundesliga zurück. Mit dem Abpfiff des Spiels gegen den FC St. Pauli begann aber nicht nur die große Party, einige in der Sommer-Transferperiode 2021 vereinbarte Vertragsbedingungen traten in Kraft.