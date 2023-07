Schalke-Abschied: Trabzonspor bestätigt Aydin-Wechsel

Gelsenkirchen. Mehmet Aydin wird den FC Schalke 04 verlassen. Trabzonspor bestätigte den Transfer des Abwehrspielers in die Türkei. Die Hintergründe.

Der FC Schalke 04 hat sein Auftaktspiel in der 2. Bundesliga am Freitagabend mit 3:5 (2:1) beim Hamburger SV verloren. Dabei sind insbesondere in der Abwehr eklatante Schwächen deutlich geworden.

Viel Arbeit also noch für Schalkes Trainer Thomas Reis. Einer, der bei der Mission Wiederaufstieg nicht mehr helfen wird, ist Mehmet Can Aydin. Nachdem sein Vater Mehmet den Abschied seines Sohnes zu Trabzonspor bereits angekündigt hatte, hat nun auch der Präsident des Vorjahresmeisters der Süper Lig den bevorstehenden Wechsel bestätigt. "Der Vertrag von Mehmet Can Aydin ist fertig. Wir werden ihn morgen nach Trabzon bringen", sagte Ertugrul Dogan am Freitag in einem Gespräch mit dem staatlichen türkischen Fernsehsender "TRT Spor".

Dort wird der Knappenschmiede-Absolvent am Samstag seinen Medizincheck absolvieren und bei Bestehen seinen Vertrag unterschreiben. Trabzonspor wird Aydin wohl zunächst mit einer Kaufoption für ein Jahr vom S04 ausleihen.

Schalke: Große Probleme in der Defensive

Es ist also davon auszugehen, dass sich die Königsblauen im Abwehrverbund dann auch noch einmal verstärken werden. Denn die Personaldecke der Knappen ist in der Defensive trotz der Verpflichtung von Timo Baumgartl dünn. Innenverteidiger Ibramime Cissé zeigte erneut seine individuellen Aussetzer und war dem Hamburger Tempofußball einfach nicht gewachsen.

Schalke-Trainer Reis hätte ihn in der Halbzeit oder spätestens nach dem von ihm verursachten Elfmeter zum 2:2 und der Gelben Karte aus dem Spiel nehmen und vor der Roten Karte bewahren müssen. Auch Rechtsverteidiger Cedric Brunner erlebte einen schwarzen Abend, leitete das 0:1 mit ein.

Als dann nach der Hinausstelllung von Cissé Henning Matriciani eingewechselt wurde, war es im Grunde schon zu spät. Insofern war die Verpflichtung von Baumgartl unabdingbar. Im Grunde fehlt aber noch eine weitere Alternative. Denn in dieser Form ist Cissé noch keine stabile Option. Somit bliebe bei einem Ausfall von Kaminski oder Baumgartl nur Matriciani, der aber auch als Alternative für Brunner auf der rechten Seite eingeplant ist.

Mehmet Can Aydin, der in den Überlegungen auf Schalke offenbar gar keine Rolle mehr gespielt hat, steht jedenfalls nicht mehr zur Verfügung.

