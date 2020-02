Schalke 04: Was läuft da mit Kölns Noah Katterbach?

Es ist anscheinend ein sehr heißes Rennen um einen sehr jungen linken Verteidiger. Und es ist längst kein Geheimnis mehr, dass auch der FC Schalke 04 seine Fühler ausgestreckt hat und um U-19-Nationalspieler Noah Katterbach vom 1. FC Köln wirbt.

Schalkes Kaderplaner Reschke sah Köln-Spiel im Stadion

Aktuell ist Noah Katterbach eines der Gesichter des Aufschwungs beim 1. FC Köln, der seit dem 18. November 2019 vom ehemaligen Schalker Co-Trainer Markus Gisdol (März 2011 bis Dezember 2012) trainiert wird. Seitdem haben die Geißböcke aus neun Bundesliga-Partien im Schnitt 1,78 Punkte geholt und sind vom vorletzten Rang auf den 14. Tabellenplatz geklettert.

In dieser Kölner Aufstiegszeit hat Noah Katterbach sechs Partien über die volle Distanz bestritten, wurde allerdings am vergangenen Sonntag beim 4:0 gegen den SC Freiburg nach 45 Minuten ausgewechselt, weil er sich zahlreiche Patzer geleistet hatte. „Es war nicht mein Tag“, teilte der 18-Jährige nach seinem elften Bundesliga-Spiel via Instagram mit und berichtete von Magenbeschwerden.

Köln-Sportdirektor Heldt: "Ich weiß nicht, was Schalke 04 macht"

Am Sonntag saß Michael Reschke, Schalkes 62-jähriger Technischer Direktor und Kaderplaner, beim Spiel gegen Freiburg auf der Tribüne des Rhein-Energie-Stadions. Horst Heldt, der ehemalige Schalker und aktuelle Kölner Sportdirektor, gibt sich gelassen. „Ich weiß nicht, was Schalke 04 macht. Das ist auch nicht so wichtig für mich. Wir sind im Austausch mit Noah, mehr kann ich dazu nicht sagen“, sagte der 50-Jährige dem Kölner Express. „Es ist ja keine Frage, dass wir uns sehr gut vorstellen können, mit Noah zu verlängern. Ich habe zudem nicht gehört, dass er sich das nicht auch vorstellen könnte.“ Ausgang? Offen.