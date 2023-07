Schalke 04 im Test gegen Twente Enschede: Hier gibt's den Live-Ticker zur Generalprobe

Gelsenkirchen. Schon bald startet der FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga. Es geht in die Feinschliff-Phase. Dazu testet S04 heute in Enschede. Der Ticker.

Nicht mehr ganz eine Woche, dann wird es für den FC Schalke 04 ernst. Am kommenden Freitag startet die Mannschaft von Trainer Thomas Reis beim Hamburger SV die Mission Bundesliga-Rückkehr. Gleich zum Auftakt der Saison in der 2. Bundesliga wird es darauf ankommen, einen stabilen Eindruck auf dem Rasen zu hinterlassen. Für die Generalprobe haben sich die Schalker einen starken Gegner geholt: Um 13.30 Uhr wird heute gegen den niederländischen Eredivisie-Klub Twente Enschede getestet, den die Fans hier im Live-Ticker verfolgen können.

Die Schalke-Fans werden in der Veltins Arena einen Eindruck bekommen, mit welcher Elf Thomas Reis am Freitag beim HSV in die Saison starten will. Simon Terodde erlebt sein erstes offizielles Spiel als S04-Kapitän bestreiten, tags zuvor hatte Thomas Reis ihm die Binde überreicht. Zum Einsatz sollen auch die Neuzugänge wie Ron Schallenberg, der im defensiven Mittelfeld gesetzt ist, oder Lino Tempelmann kommen.

Zudem spielt Schalke in den neuen Heimtrikots, die der Klub unter der Woche vorgestellt hat. Das Ganze ist ein Vorgeschmack auf den großen Schalke-Tag am Sonntag, an dem sich die Mannschaft den Fans vorstellen wird.

