Schalke 04 im anhaltenden Formtief: Kritik ja, Panik nein

Schalkes 0:5 gegen Leipzig steigert die Furcht vor dem Tabellen-Mittelmaß. Die Lage ist ärgerlich, aber nicht dramatisch. Ein Kommentar.

Norbert Nigbur hat in seiner Karriere nicht viele Spiele erlebt, in denen er nichts ausrichten konnte. In denen er erkältungsgefährdet war vom Luftzug der vielen Bälle, die ihm um die Ohren zischte. Am 30. Spieltag der Saison 1980/81 aber war auch der Jahrhunderttorhüter des FC Schalke 04 komplett überfordert: Der VfL Bochum triumphierte im Revierderby im Parkstadion – mit 6:0! Schalke taumelte nicht mehr, Schalke lag bereits am Boden. Wenige Wochen später war der erste Abstieg aus der Bundesliga besiegelt.