Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 wird sein erstes Testspiel des Jahres 2020 gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden bestreiten.

Schalke 04 hat ein weiteres Vorbereitungsspiel vereinbart

Die Bundesliga-Fußballer des FC Schalke 04 werden ihre Form gegen einen internationalen Gegner testen. Am Dienstag, den 7. Januar, trifft der Tabellenfünfte der Bundesliga auf den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. In der belgischen Jupiler Pro League belegt der Klub aktuell den elften Platz und steht somit im Tabellenmittelfeld.

Die Partie findet im Rahmen des Schalker Trainingslagers im spanischen Fuente Alamo statt. Gespielt wird um 17 Uhr in der Pinatar Arena in San Pedro del Pinatar in der Region von Murcia. In den vergangenen drei Wintern weilten die Königsblauen stets in Benidorm an der Costa Blanca. Sportvorstand Jochen Schneider hatte einen Tapentenwechsel angeordnet. Nun sollen in Fuente Alama die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde geschaffen werden.

Zweites Schalke-Testspiel beim HSV

Nach der Rückkehr nach Deutschland geht es für die Gelsenkirchener mit einem Spiel gegen den ambitionierten Zweitligisten Hamburger SV weiter. Am 10. Januar (Freitag) wird um 18 Uhr im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen.

Schalke-Trainer David Wagner wird seine Mannschaft am 3. Januar zur ersten Einheit nach der Winterpause bitten. Am gleichen Tag geht es ins Trainingslager nach Fuente Alamo. Zwei Talente aus der A-Jugend werden die Profis nach Spanien begleiten. Abwehrspieler Malick Thiaw und der offensive Mittelfeldspieler Can Bozdogan erhalten die Möglichkeit, sich zu empfehlen. Ihr Trainer Norbert Elgert hatte Wagner den Tipp gegeben, beide unter die Lupe zu nehmen.

Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach

Genau eine Woche nach dem zweiten und letzten Testspiel der Wintervorbereitung beim HSV geht es für Schalke 04 in der Bundesliga weiter. Zum Auftakt der Rückrunde erwartet die Königsblauen ein attraktives Spitzenspiel. Der Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach wird zu Gast in der Arena sein. Das Hinspiel endete 0:0. (fs)