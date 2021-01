Pokal-Spiele von Schalke und BVB live im Free-TV

Essen. Fans von Borussia Dortmund und Schalke können die Achtelfinal-Partien ihrer Klubs live im Free-TV verfolgen. Der Überblick.

Drei Achtelfinal-Spiele im DFB-Pokal werden für Fußball-Fans live im Free-TV zu sehen sein. Das geht aus der Ansetzung hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag veröffentlichte.

In der ARD sind demnach Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn am 2. Februar (20.45 Uhr) sowie VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach am 3. Februar (20.45 Uhr) zu sehen. Sport1 überträgt das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04, das am 3. Februar um 18.30 Uhr angepfiffen wird.

RWE und VfL Bochum nur im Pay-TV

Am frühen Dienstagabend (18.30 Uhr) treffen zudem Bayern-Bezwinger Holstein Kiel und Darmstadt 98 sowie Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen aufeinander. Der RWE-Gegner wurde erst in dieser Woche zwischen der Werkself und Eintracht Frankfurt ermittelt.

Später (20.45 Uhr) empfängt Werder Bremen Zweitligist Greuther Fürth. Die Duelle RB Leipzig gegen den VfL Bochum (Mittwoch, 18.30 Uhr) und Jahn Regensburg gegen den 1. FC Köln (Mittwoch, 20.45 Uhr) komplettieren die Runde der letzten 16, die in dieser Saison ohne den ausgeschiedenen Titelverteidiger FC Bayern München stattfindet. (sid)