Plakat-Panne: Schalke muss neues Trikot früher präsentieren

Mittersill. Die Vorstellung neuer Trikot-Designs ist für Profivereine meist ein Happening - beim FC Schalke 04 fiel das in dieser Saison aber aus.

In Österreich hatte der Dauerregen gerade etwas nachgelassen, das Schloss Mittersill, Mannschaftshotel der Profis des Zweitligisten FC Schalke 04 im Trainingslager, lag nicht mehr im dichten Berg-Nebel, als eine Nachricht aus dem fernen Ruhrgebiet eintraf: Die Präsentation des neuen Trikots, eigentlich für den 2. Juli geplant, musste Schalke vorziehen. Der Grund: eine Plakat-Panne.

Trikotpräsentationen sind bei Profifußball-Klubs meist ein gut gehütetes Geheimnis. Eine große Präsentation ist wichtig, um Spannung aufzubauen, die größtmögliche Aufmerksamkeit zu generieren - um dann so viele wie möglich an den Fan bringen zu können. Ein Leak schadet diesem Vorhaben. So wie es auch im aktuellen Fall sein könnte.

Schalke-Plakat offenbar zu früh veröffentlicht

So kam es dazu: Ein für Freitag vorbereitetes Werbeplakat mit dem neuen Trikot war offenbar zu früh verklebt und sofort entdeckt worden - zum Beispiel an einer Haltestelle in Recklinghausen-Hochlarmark. Ein Fan postete ein Foto des Plakats und veröffentlichte es im Internet. Die Aufschrift: "Zuhause ist einfach am Schönsten. Jetzt erst Recht! Heimtrikot 21/22 sichern."

Gesehen habt ihr es ja schon… In den Stores ist es aber erst ab dem 2.7. #S04 #JetztErstRecht pic.twitter.com/96cIHkefCX — FC Schalke 04 (@s04) June 30, 2021

Die Schalker Presseabteilung reagierte souverän, leugnete das Offensichtliche nicht mehr. Sie postete in den sozialen Netzwerke selbst das Logo und ergänzte: "Gesehen habt ihr es ja schon... In den Stores ist es aber erst ab dem 2.7."

Es ist das letzte Trikotdesign der britischen Firma Umbro. Der ursprünglich bis 2023 gültige Vertrag endet vorzeitig im Juni 2022 - beide Seiten hatten sich von der Zusammenarbeit deutlich mehr versprochen. Umbro wollte einen internationalen Spitzenklub ausrüsten, nicht einen Zweitligisten. Schalke war auf Wunsch von Umbro verpflichtet, Jahr für Jahr riesige Mengen an Trikots abzunehmen, um diese dann weiterzuverkaufen. Indes: Es ging nie auf. Das hatte zuletzt mit Corona zu tun, auch mit dem sportlichen Absturz - aber auch mit dem Trikotdesign waren nicht alle Fans zufrieden. Die Trikots der Abstiegssaison werden inzwischen für 39,95 Euro verkauft - der Ursprungspreis lag vor einem Jahr bei 84,95 Euro.

Ab der Saison 2021/22 spielt Schalke wieder in Adidas-Trikots - ob in der 1. oder 2. Bundesliga. Vertragspartner ist aber nicht Adidas, sondern der Online-Shop 11teamsports, der Trikotdesigns für die breite Masse anbietet. Erhält Schalke auch ab Juli 2022 Stangenware? Vertraglich soll festgehalten worden sein, dass Schalke weiter eigene Designs erhält-

Die Konditionen sind nicht mehr so üppig wie bei Umbro, nach WAZ-Informationen sollen es in der 2. Bundesliga rund 2,2 Millionen Euro sein und in der Bundesliga zwischen 2,7 und 3 Millionen Euro. Wichtig ist die Abnahmeverpflichtung, die bei 70.000 Stück liegen soll - eine Zahl, die Schalke selbst in einer durchschnittlichen Zweitliga-Saison erreichen dürfte.

Ein Jahr aber spielt Schalke noch in Umbro-Trikots - im neuen erstmals gegen Zenit St. Petersburg am Samstag in Kufstein.

