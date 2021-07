Offiziell: Schalke verkauft Ahmed Kutucu nach Istanbul

Mittersill. Was sich schon Anfang der Woche abzeichnete, ist nun offiziell. Zweitligist Schalke 04 verkauft Stürmer Ahmed Kutucu an Basaksehir Istanbul.

Jetzt ist offiziell, was schon zu Beginn des Trainingslagers in Österreich fast perfekt war. Stürmer Ahmed Kutucu wechselt vom Zweitligisten FC Schalke 04 zum türkischen Erstligisten Basaksehir Istanbul. Am Sonntag einigten sich die beiden Klubs auf die Ablösemodalitäten. Die Königsblauen kassieren nach Informationen dieser Zeitung etwa 600.000 Euro - zudem sparen sie etwa 1,5 Millionen Euro Gehalt.

Schalke-Sportdirektor Schröder: "Keine einfache Entscheidung"

Mit diesem Deal kann Sportdirektor Rouven Schröder sehr zufrieden sein. Er sagt: „Für Ahmed war es sicherlich keine einfache Entscheidung, Schalke 04 nun endgültig zu verlassen. Losgelöst von dieser emotionalen Komponente ist der Schritt absolut nachvollziehbar und sportlich sinnvoll für ihn.“

Kutucu hängt als gebürtiger Gelsenkirchener sehr an der Stadt und an seinem Verein - für ihn war ein Traum in Erfüllung gegangen, als er 2011 von Rot-Weiss Essen in die Knappenschmiede wechselte und bis zur U19 unter Norbert Elgert alle Jugendteams durchlief. Für Schalke bestritt er 45 Bundesliga-Spiele (fünf Tore, drei Vorlagen), kam über die Rolle des Jokers aber nie hinaus. Auch eine Leihe zu Heracles Almelo in der Rückrunde der vergangenen Saison brachte nicht den gewünschten Durchbruch.

Auf diesen hofft Kutucu nun in der Türkei. Auf Schalke wären seine Einsatzchancen erneut begrenzt gewesen. In der Stürmer-Hierarchie wäre er maximal die Nummer fünf gewesen - hinter den Zugängen Marius Bülter (Union Berlin), Simon Terodde (HSV) und Marvin Pieringer (SC Freiburg) sowie Shootingstar Matthew Hoppe.

Der Stand der Schalke-Planungen (4. Juli 2021)

Zugänge (8): Danny Latza (FSV Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Victor Palsson (Darmstadt 98), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), Reinhold Ranftl (LASK Linz), Marvin Pieringer (SC Freiburg), Marius Bülter (1. FC Union Berlin)

Leih-Rückkehrer, der eingeplant ist: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abgänge (18): Klaas-Jan Huntelaar, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli, Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb (Verträge laufen aus), Mark Uth (1. FC Köln), Suat Serdar (Hertha BSC), Sead Kolasinac (kehrt zum FC Arsenal zurück), Frederik Rönnow, Gonçalo Paciencia (kehren beide zu Eintracht Frankfurt zurück), Kilian Ludewig (kehrt zu RB Salzburg zurück), William (kehrt zum VfL Wolfsburg zurück), Jonas Carls (wäre von Vitoria Guimaraes zurückgekehrt, wechselt zum SC Paderborn), Sebastian Rudy (wäre von der TSG Hoffenheim zurückgekehrt, Vertrag wurde aufgelöst), Ahmed Kutucu (wäre von Heracles Almelo zurückgekehrt, wechselt zu Basaksehir), Bernard Tekpetey (wechselt fest zu Ludogorets Razgrad, war ausgeliehen).

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

Schalke-Spieler, die unter Vertrag stehen, aber bei einem passenden Angebot gehen können: Amine Harit, Matija Nastasic, Salif Sané, Omar Mascarell, Benito Raman, Hamza Mendyl - dazu Leih-Rückkehrer Ozan Kabak (FC Liverpool)

Status offen: Rabbi Matondo (kehrt von Stoke City zurück)

Torhüter (3): Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Abwehr (7): Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Reinhold Ranftl, Malick Thiaw, Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu, Timo Becker

Mittelfeld (8): Danny Latza, Victor Palsson, Marius Bülter, Florian Flick, Can Bozdogan, Nassim Boujellab, Levent Mercan, Blendi Idrizi

Sturm (3): Simon Terodde, Matthew Hoppe, Marvin Pieringer

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04