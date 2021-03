Neuer Job für Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes

Essen. Zusammen mit Mario Gomez bildet Benedikt Höwedes in der kommenden Saison das Expertenduo bei Champions-League-Übertragungen von Amazon.

Die beiden ehemaligen Nationalspieler Benedikt Höwedes und Mario Gomez werden beim Streamingdienst Amazon Prime Video in der kommenden Saison als Experten in den Übertragungen der Champions League tätig sein. Wie die Sport Bild berichtet, plant der Internet-Riese mit dem Experten-Duo künftig an der Seite von Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Jonas Friedrich.

Ab der kommenden Champions League-Saison wird Amazon pro Spieltag eine Partie übertragen – dabei hat Amazon sogar das Vorrecht, sich das vermeintlich interessanteste Spiel herauszusuchen. Wie genau die Spiel verteilt werden, steht noch nicht fest, doch Amazons Sportchef Alex Green betonte in der Vergangenheit bereits, dass das Unternehmen vorrangig die Begegnungen deutscher Top-Teams zeigen wird: „Natürlich werden wir immer ein deutsches Team zeigen, wenn eines spielt.“

Expertenjob für Ex-Schalker Benedikt Höwedes kein Neuland

Alle 16 Spiele werden im Prime-Abo enthalten sein und für alle Amazon-Prime-Kunden ohne Extrakosten abrufbar sein, wie das Unternehmen bereits angekündigt hat. Bei Sky werden ab der kommenden Spielzeit folglich keine Partien der Champions League mehr übertragen. Spiele, die nicht von Amazon gezeigt werden, zeigt weiterhin Streamingdienst DAZN, der schon in der laufenden Saison einen Großteil der Spiele exklusiv im Programm hat.

Für den langjährigen Bundesligaprofi Benedikt Höwedes ist der Expertenjob kein Neuland. Schon in der laufenden Spielzeit analysiert er bei Sky regelmäßig Spiele – meist die Sonntagsspiele der Bundesliga. Als Aktiver spielte Höwedes insgesamt 16 Jahre für Schalke 04 und lief 240-mal für die Königsblauen in der Bundesliga auf. Vor seinem Karriereende im Sommer 2020 sammelte er noch Erfahrungen bei Juventus Turin und Lokomotiv Moskau. Für die VfB-Stuttgart-Legende Mario Gomez hingegen ist es nach seinem Karriereende im Sommer 2020 der erste Expertenjob im TV. (fs)