Max Meyer: Ex-Schalke-Profi auch bei Fenerbahçe auf dem Abstellgleis

Istanbul. Türkische Medien berichten, dass Fenerbahçe Istanbul den ehemaligen Schalker Max Meyer (26) nach nur knapp vier Monaten wieder loswerden will.

Wenn Mesut Özil und Fenerbahçe Istanbul am Sonntag (17 Uhr) in der türkischen Süper Lig auf den Tabellenvorletzten Yeni Malatyaspor treffen werden, wird ein ehemaliges Juwel des FC Schalke 04 wohl keine Rolle spielen. Wieder einmal. Max Meyer ist, seitdem er die Königsblauen im August 2018 verlassen hat, nur noch ein Fußball-Außenseiter.

Max Meyer in der Süper Lig bei Fenerbahçe Istanbul nur Ersatz

Fenerbahçe Istanbul ist nach Schalke inzwischen der dritte Max-Meyer-Klub. Nach einem Bericht von CNNTürk.com will der Verein den 26-Jährigen, der dort einen Vertrag bis 2023 besitzt, aber nach nur knapp vier Monaten schon wieder loswerden.

Seit seinem Wechsel am 2. September in die Türkei hat Max Meyer für Fenerbahçe Istanbul lediglich vier Partien in der Süper Lig bestritten (213 Einsatzminuten). In den vergangenen vier Spielen kam der gebürtige Oberhausener auf null Minuten auf dem Rasen und gehörte sowohl am vergangenen Sonntag beim 2:2 im Istanbuler Derby gegen Beşiktaş als auch am Mittwoch beim 1:1 bei Fatih Karagümrük nicht einmal zum Kader des 28-maligen türkischen Meisters.

Als Meyer den FC Schalke 04, mit dem er 2012 unter anderem an der Seite von Kaan Ayhan, Sead Kolašinac, Philipp Max und Philipp Hofmann Deutscher A-Jugend-Meister war (2:1 im Finale gegen den FC Bayern München mit Alessandro Schöpf), Richtung Premier League verließ, wollte er den nächsten Schritt gehen. Wohl auch deshalb, weil ihn sein Berater Roger Wittmann zu einem Weltklasse-Spieler ernannt hatte.

Nach einer rechten ordentlichen ersten Saison geriet Meyer bei Crystal Palace immer mehr aufs Abstellgleis und fand sich am 4. Dezember 2020 im U-23-Team in der Premier League 2 wieder. Insgesamt kam er in rund zweieinhalb Jahren auf 56 Premier-League-Partien – zwei Tore und drei Vorlagen.

Marktwert von Ex-Schalker Max Meyer rapide gesunken

Ende Januar folgten dann die Vertragsauflösung und der Wechsel zum 1. FC Köln. Nach nur einem halben Jahr und zehn Bundesliga-Spielen (344 Minuten) zog es Max Meyer, dessen einstiger Marktwert von 20 Millionen Euro (April 2018) laut transfermarkt.de nur noch bei 1,2 Millionen Euro liegt, zu Fenerbahçe Istanbul.

